Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь – страна замков. Когда-то их было более ста. Оно и понятно: на землях, где воевали веками, их возведение было необходимостью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, время и обстоятельства сделали свое дело. От большинства из них ничего не осталось.

Но есть и те, которые удалось восстановить. И теперь это самая что ни на есть настоящая национальная гордость. Причем не только архитектура, но и традиции, которые мы свято чтим.

Корреспондент Галина Буро побывала Лидском и Мирском замках.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке

















Замки – белорусский бренд, который для интуристов срабатывает как эффект неожиданности и пробуждает огромный интерес. А ведь статус «страны замков» появился у нашей территории еще со времен средневековья.

Здесь можно станцевать на балу и пожить в старинной спальне: что нужно знать туристу, отправляясь в Мирский замок











