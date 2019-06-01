ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

02.06.2019 22:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь – страна замков. Когда-то их было более ста. Оно и понятно: на землях, где воевали веками, их возведение было необходимостью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, время и обстоятельства сделали свое дело. От большинства из них ничего не осталось.

Но есть и те, которые удалось восстановить. И теперь это самая что ни на есть настоящая национальная гордость. Причем не только архитектура, но и традиции, которые мы свято чтим.

Корреспондент Галина Буро побывала Лидском и Мирском замках.

«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Замки – белорусский бренд, который для интуристов срабатывает как эффект неожиданности и пробуждает огромный интерес. А ведь статус «страны замков» появился у нашей территории еще со времен средневековья.

Здесь можно станцевать на балу и пожить в старинной спальне: что нужно знать туристу, отправляясь в Мирский замок

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь

Люди в материале: Галина Буро
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь – страна замков. Когда-то их было более ста. Оно и понятно: на землях, где воевали веками, их возведение было необходимостью, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика