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«Пир свадебный длился около двух месяцев». О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке – выясняла корреспондент СТВ Галина Буро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
На протяжении веков – спасение для жителей от набегов крестоносцев, теперь – напоминание о суровой эпохе жестоких битв, рыцарей и прекрасных дам. Великий князь Литовский Гедимин в XIV веке приказал возвести 13-метровые стены Лидского замка с сотней бойниц.
Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Это единственный замок XIV столетия типа «кастель». Что такое кастель? От слова «кастелиум» – укрепление. Он функционирует и сегодня.
Крепость пережила осады и захваты, разрушения и пожары, череду владельцев. Юго-западная башня построена при Гедимине, северо-восточная – при Витовте, князь литовский и король польский Александр писал здесь предсмертное завещание. Замок уникален подлинностью. Лучше всех сохранилась южная стена. В экспозиции – десятки экспонатов.
Анна Некрашевич:
От эксклюзивов под стеклом до предметов, которые можно и даже нужно трогать, чтобы стать соучастником событий XV века, когда 70-летний литовский князь и польский король Ягайло закатил в Лидском замке широкий пир в честь венчания с 16-летней Софьей Гольшанской.
Анна Некрашевич:
Действительно, эффект погружения в контрасты Средневековья здесь обеспечат. Театрализованные фестивали, рыцарские турниры – визитные карточки Лидского замка. Даже обучат стрельбе из лука.
Пострелять, походить, прикоснуться. В XXI веке могучие ворота Лидского замка всегда открыты для гостей. Только за 2019 год здесь побывали больше 50 тысяч туристов из разных стран. И западные, и восточные гости с удивлением узнают, что на территории Беларуси, оказывается, десятки своих старинных замков.
Владимир Степаненков, турист (Россия):
О белорусском наследии и в бронзе. Рядом с замком на День города откроют скульптуру его основателя – Гедимина. Вместе с пьедесталом он возвысится над землей на 9 метров. Модель памятника уже вылеплена из глины и утверждена монументальным советом. Скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай рассказывают, что образ великого князя максимально соответствует исторической правде – они учли даже породу коня. Но есть и авторские находки.
Сергей Оганов, скульптор:
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Новости Беларуси. О чём расскажут и что покажут туристу в Лидском замке – выясняла корреспондент СТВ Галина Буро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Галина...
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