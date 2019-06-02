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Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

02.06.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Юлия Минюк, игрок сборной Беларуси по волейболу. Блокирующая сборной Беларуси рассказала о сезоне в Италии и дебюте в национальной команде, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Осуществилась давняя мечта». О сезоне в Италии

Сейчас подоспела серия игр за сборную. С каким настроением вернулась в Беларусь?

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Юлия Минюк, игрок сборной Беларуси по волейболу:
Очень рада приехать сюда: родная страна, родные люди и, наконец-то, родной язык. Настроение боевое, хочется показать себя во всей красе, все-таки это мой дебют на уровне национальной сборной. Перед первой игрой очень сильно волновалась, но сейчас чувствую себя спокойнее. Нам нужно выйти из подгруппы и попасть в финал.

А силы есть, ведь сезон выдался непростым?

Юлия Минюк:
Конечно, силы всегда есть. С учетом того, что не всегда выходила в основном составе, в связи с этим готова к выступлениям в сборной как никто другой. За год не сказать, что успела сильно утомиться. По сравнению с той же суперлигой, у нас все передвижения на автобусе – самый дальний путь был всего пять часов. Это было не слишком энергозатратно.

Если возвращаться в события годовой давности, насколько неожиданным стало предложение перейти в итальянский клуб?

Юлия Минюк:
На самом деле, ожидаемо. Но, вместе с тем, было мегасобытие – все-таки осуществилась давняя мечта. После того как с этой новостью позвонил агент, чувствовала себя самым счастливым человеком на планете. По идее, должна была уехать в Италию раньше, но ввели закон, что легионеры могут выступать лишь с 18 лет.

Тем не менее, что не делается, всё к лучшему. Провела сезон в Беларуси, заняли с «Прибужьем» второе место, уступив «Минчанке», и я со спокойной душой уехала за своей мечтой.

Можно сказать, что сезон в Бресте не был лишним?

Юлия Минюк:
Однозначно нет.

На Италию согласилась сразу или были варианты?

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Юлия Минюк:
Сразу согласилась. Всё произошло очень быстро: мгновенно распечатали контракт, без промедлений подписала его.

Не боялась, что из-за высокой конкуренции можешь не так часто выходить на паркет?

Юлия Минюк:

Была к готова к тому, что буду третьем-четвертым центральным. Конечно, после того как всё время выходишь в основе, к этому непросто привыкнуть. Хоть постоянно повторяла себе: всё нормально, я молодой игрок. Но первые матчи… Команда выигрывает, а ты сидишь, и грустно тебе, что не приложил к этому руку. Скажем так, игровой эгоизм срабатывал.

«Хочу сказать большое спасибо родителям, команде за постоянную поддержку»

Думаю, что это была не единственная сложность. Что было тяжелее всего?

Юлия Минюк:
Адаптироваться. В первую очередь, непросто понимать, что на твоем родном языке никто не говорит. Вначале говорила на английском, но спустя время немного стала понимать итальянский. В игровом процессе этот язык стал преобладать. Но изначально ты один. Но, уверена, что если бы даже уехала в «Минчанку», все равно была одна. Сейчас хочу сказать большое спасибо родителям, команде за постоянную поддержку. Уже после Нового года была как рыба в воде.

«Главный тренер общался со мной на смеси английского и итальянского»

Кстати о языковом барьере, как на первых порах находила общий язык с наставниками?

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Юлия Минюк:
У второго коуча идеальный английский. А главный тренер общался со мной на смеси английского и итальянского.

Как девочки приняли в команде?

Юлия Минюк:
Очень хорошо. Хотя, поначалу меня пугали, что из-за легионерского статуса могут возникнуть проблемы. Даже успела, так скажем, позагоняться на эту тему. Но по приезду поняла, что зря переживала. Для всех была малышкой. Были девочки из других стран, с ними больше всего и сдружились. Очень им благодарна, первое время водили меня буквально за ручку, показывая, где какие магазины. Ну и спасибо менеджеру команды, который помог закрыть все бытовые вопросы.

И вопрос с жильем?

Юлия Минюк:
Изначально с агентом обговорили, что клуб предоставляет мне квартиру. Могли бы и машину дать, но у меня нет прав. Но жила я не одна. У нас был большой дом, соседствовала с коллегой по команде, которая также много чем помогала.

А приходилось объяснять, что Беларусь – это не Россия?

Юлия Минюк:
Постоянно. Кстати говоря, для них стало большим удивлением, что в нашей стране в основном все говорят на русском, а не на родном языке. Воспринимали это так, будто мы свою страну не любим. И в самом начале девочки пытались с помощью интернет-переводчика разговаривать со мной на белорусском. Но старалась объяснить им, что у нас два государственных языка. А насчет того, что Беларусь – это не Россия, постоянно повторяла, мы хоть и маленькие, но свободные.

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Определила для себя, в чем главное отличие между белорусами и итальянцами?

Юлия Минюк:
Последние более импульсивные. И еще они вечно позитивные, эмоциональные люди. Вместе с тем, они очень медлительные. Абсолютно не привязаны ко времени. Итальянцы не спешат жить, на мой взгляд, это очень круто, поскольку у них всё в кайф. Но после белорусской суеты мне было сложно к этому привыкнуть.

Это сказалось и на бытовом уровне. Для них абсолютно нормально, когда даже железнодорожный транспорт задерживается на большое количество времени. Можно час прождать поезд, а он все еще не приедет.

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Насколько близко успела познакомиться с Италией?

Юлия Минюк:
Да, старалась по возможности путешествовать по стране. Передвигаться вообще не проблематично. Ездила на матч мужской лиги чемпионов в Перуджу, побывала в Вероне, Милане, жаль, до Венеции не смогла добраться. Но ничего страшного, все еще впереди. Осталась ли бы на ПМЖ? Думаю, да.

Сейчас в Италию переедет Аня Гришкевич. Разговаривали с ней на эту тему?

Юлия Минюк:
Конечно, тем более, что сейчас вместе живем. Советовала ей выходить из зоны комфорта и ничего не бояться.

«Подход Петра Ивановича Хилько очень похож на тот, что присутствует в Европе»

Ощутила, что Италия – столица если не мирового, то европейского волейбола?

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Юлия Минюк:
Кончено. Там всё другое: скорость игры, подход к тренировкам. Чем подготовка в Беларуси отличалась от подготовки в Италии? Всем.

Кстати говоря, подход Петра Ивановича Хилько очень похож на тот, что присутствует в Европе. Там более скоростной волейбол. А у нас установка сыграть повыше, сильнее забить. Для меня, как для центральной блокирующей, сложно было адаптироваться, успевать перемещаться. Но это интересно, ты понимаешь, что играешь. Не просто вышел и заблокировал, а там нужно думать.

Запомнила первую игру за рубежом?

Юлия Минюк:
Наверное, запомню навсегда. И еще один матч стоит особняком. Первое противостояние против серьезного соперника – команды «Конельяно», которые стали чемпионами Италии и в Лиге чемпионов заняли второе место. Они и «Новара» вышли финал, а нам удалось обыграть эти дружины. Мы потом еще шутили: мол, где нашим медали? И вот, с «Конельяно» начинала со стартового состава, смогли победить их со счетом 3:2, да еще и при 5000 зрителях. Это было «вау»!

Руки не тряслись?

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Юлия Минюк:
Кстати, нет. По сравнению с моим дебютом в сборной эти матчи были более волнительны, чем игры чемпионата Италии. Все-таки родные трибуны, а там ты никого не знаешь, ответственности меньше, просто кайфуешь от игры.

«Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

Знаю, агент подыскивает для тебя новый клуб. Почему?

Юлия Минюк:
Не могу сказать, что меня что-то не устроило в нынешнем. Просто здесь я была третьем центральным блокирующим, а мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени. Возможно, уеду из итальянского чемпионата для того, чтобы вернуться уже с богатым опытом. Тем более, это будет несложно, поскольку я уже была на глазах у других итальянских клубов. Какая страна будет сейчас? Максимум, что могу сказать – европейская.

Юлия Минюк: «Мне в силу молодости и амбиций хочется больше игрового времени»

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Юлия Минюк, игрок сборной Беларуси по волейболу. Блокирующая сборной Беларуси рассказала о сезоне в Италии и...
 
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