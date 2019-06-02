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Месси, Роналду, Моура, Френки де Йонг — в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19
Источник материала: Партизан
УЕФА составил символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов-2018/19.
Напомним, трофей завоевал "Ливерпуль", который в финальном матче одолел "Тоттенхэм" (2:0).
Вратари: Алиссон Бекер ("Ливерпуль"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").
Защитники: Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Матейс де Лихт ("Аякс"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль").
Полузащитники: Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зийех ("Аякс"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Аякс"), Танги Ндомбеле ("Лион"), Жоржиньо Вейналдюм ("Ливерпуль"), Душан Тадич ("Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
Нападающие: Давид Нерес ("Аякс"), Лионель Месси ("Барселона"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм").
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УЕФА составил символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов-2018/19.
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