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Месси, Роналду, Моура, Френки де Йонг — в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19

02.06.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА составил символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов-2018/19.

Напомним, трофей завоевал "Ливерпуль", который в финальном матче одолел "Тоттенхэм" (2:0). 

Вратари: Алиссон Бекер ("Ливерпуль"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"). 

Защитники: Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Матейс де Лихт ("Аякс"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"). 

Полузащитники: Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зийех ("Аякс"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Аякс"), Танги Ндомбеле ("Лион"), Жоржиньо Вейналдюм ("Ливерпуль"), Душан Тадич ("Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"). 

Нападающие: Давид Нерес ("Аякс"), Лионель Месси ("Барселона"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм").


 
 
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УЕФА составил символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов-2018/19.
 
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