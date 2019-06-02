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«Если бы не трагедия». История жизни убитого в Америке белоруса

02.06.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 мая в американском городе Вирджиния-Бич во время стрельбы, учиненной муниципальным служащим, погиб белорус, уроженец Могилева 35-летний Александр Гусев. Вместе с ним были застрелены еще одиннадцать человек и четверо с ранениями доставлены в больницу, пишет «Радыё Свабода».

«Если бы не трагедия». История жизни убитого в Америке белоруса
Александр иммигрировал в США на учебу в 2003 году. Получил образование инженера и последние девять лет работал в муниципальных службах Вирджинии-Бич.

В 16 лет убедился, что США — страна его мечты


«Свабода» отыскала в Могилеве двоюродную сестру Александра — Ольгу. Она живет в квартире, которая досталась ее семье после отъезда в Америку Александра, его брата Алексея и их матери. Мать поехала к сыновьям год назад. Отец остался в Беларуси.

Квартира Гусева в обычном панельном пятиэтажке одного из спальных районов могилевского Заднепровья. По словам Ольги, семья Александра не выделялась зажиточностью, и когда он поехал в Америку, рассчитывать на помощь родных не мог.

Перед тем, как иммигрировать, он по образовательной программе обмена в 16 лет побывал в США и убедился, что эта страна его мечты. В те времена Ольга запомнила брата, обложенного учебниками. Он постоянно что-то учил, говорит она.

Иммигрировал в Америку в неполные 20 лет, с 100 долларами в кармане


Учился Александр в гимназии, которую видно из окон его комнаты. По словам Ольги, брат был увлечен английским языком и по окончании гимназии выбрал колледж, в котором углубленно изучался этот язык. Потом поступил на исторический факультет Могилевского университета имени Кулешова, но закончил только два курса.

Ольга говорит, что в Америку Александр уехал, когда ему не было 20 лет, со 100 долларами в кармане. Первые годы ему было очень тяжело. Работал на мебельной фабрике. Позже Александр закончил колледж и получил степень бакалавра.

«Это все говорит о целеустремленности и уме брата. Несмотря на достижения, он не стал эгоистом. Оставался доброжелательным человеком с чувством юмора. Отзывы о нем самые положительные. Сейчас его страница в фейсбук полна соболезнований от друзей», — говорит Ольга.

Не раз приезжал на родину


По словам собеседницы, Александр не раз приезжал на родину. Рассказывал о своем американском быте. Отмечал уровень жизни и отношений между людьми. Сравнивал их с белорусскими.

«Американский образ жизни ему очень нравился, — говорит сестра. — Ему была по вкусу свобода перемещения, путешествия. Он был доволен своим жизненным графиком: утром встал, сходил на работу, потом тренажерный зал, затем пляжный баскетбол. Он жил, но не выживал».

Ольга говорит, что в Америке брат делал успешную карьеру. Стал менеджером в муниципалите. Продвигался по службе. У него были подчиненные.

«Испытав вначале т нос , он научился брать от жизни все, что она могла ему предложить. Все, что он имел, было его, — говорит Ольга и добавляет: — Когда Александр стал на ноги, то в Америку забрал брата с семьей и матерью. У него были планы на жизнь. Он встретил девушку. Предложил ей выйти за него. Только вышел из отпуска. И тут такая трагедия».

Александра похоронят в Америке


Мать, брат Алексей и его семья сейчас в шоке, продолжает Ольга. По ее словам, 1 июня дом Александра был полон друзей и коллег. «Мать ни на секунду не оставляют одну. Многие предлагает помощь».

Ольга сама два дня не может сдержать слез. Говоря о брате, сдерживается, чтобы не разрыдаться. Говорит, что не может поверить и смириться с тем, что Александра уже нет.

«Мы не настолько были близкими с ним, как брат и сестра, но детство приводили вместе на даче у бабушки. Можно сказать росли друг у друга на глазах», — говорит в конце беседы Ольга.

По ее словам, похоронят Александра в Америке. Ольга говорит, что мать Александра и его брат Алексей вряд ли уже вернутся в Беларусь.

Что известно о трагедии и нападающего


12 человек погибли после того, как муниципальный служащий вошел в помещение администрации города Вирджиния-Бич и начал там стрельбу. Четыре человека были доставлены в больницу с ранениями.

Американские СМИ сообщают, что нападавший был убит в перестрелке с сотрудниками полиции. В преступлении подозревается 40-летний Дэвин Крэдок, который был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой.

Во время стрельбы в здании было около 400 человек. По данным полиции, тело одного убитого было найдено в автомобиле рядом со зданием, остальные — на трех этажах муниципалитету.

«Это самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич», — заявил мэр города Бобби Дайер.

По предварительным данным, оружие, из которого стрелял злоумышленник, было куплено легально. В откликах на массовое убийство политики от Демократической партии вновь потребовали ужесточить законодательство, ссылаясь на многочисленные случаи стрельбы в публичных местах.




 
Теги: Могилев
 
 
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31 мая в американском городе Вирджиния-Бич во время стрельбы, учиненной муниципальным служащим, погиб белорус, уроженец Могилева 35-летний Александр Гусев. Вместе с...
 
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