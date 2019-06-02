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Беллегпром берется за секонд-хенды

02.06.2019 21:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лунгина в эфире СТВ высказала мнение, что торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования.

«Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация — что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась», — заявила глава «Беллегпрома».

 
 
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Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лунгина в эфире СТВ высказала мнение, что торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования.
 
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