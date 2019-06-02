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«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

02.06.2019 23:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нового главного тренера белорусские баскетболистки получили после Олимпиады в Рио. Привыкать не пришлось, коучем стала экс-капитан команды Наталья Трофимова. Как говорится, из огня да в полымя, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Девушка верила в успех своего предприятия, но Евробаскет-2017 ударил белорусок под дых: в группе они были последними, проиграв всем подчистую. Сегодня Наталья Трофимова заматерела, ее уверенность в успехе на Европе-2019 теперь подкреплена серьезной работой всей команды.

«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной по баскетболу:
Быть в пятерке, первые пять мест, попадают в олимпийскую квалификацию.

Сейчас национальная команда тренируется в столице, на сбор вызваны 12 баскетболисток. Роль главных скрипок вновь играет наша «двойная башня» – Левченко и Веремеенко. Последняя приложила немало сил для того, чтобы ее «Фенербахче» стал чемпионом Турции.

«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Анастасия Веремеенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Чувствую усталость, пытаюсь как-то восстановиться. По индивидуальной программе немного работаю. Меньше баскетбола стараюсь, чтобы голова немного отдохнула. Уже будет видно в товарищеских матчах турнира и потом уже на официальных играх.

Мне не нужна мотивация за национальную сборную. Это сборная, это чемпионат Европы. Это сама по себе уже мотивация.

«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Наталья Трофимова:
Скажу честно, что такого игрока, как Настя, мы еще долго не увидим. Это на самом деле уникальные люди, талантливые, самородки, которые рождаются очень редко. Притом что в Насте сочетается как талант, так и трудолюбие.

С виду очень спокойную Наталью Трофимову можно назвать реформатором. Она с самого начала своей карьеры радела за молодую кровь. 20-летний тяжелый форвард Янина Инкина выступает в американской студенческой лиге. Сегодня на нее делает ставки и страна.

«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Янина Инкина, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Баскетбол в Америке достаточно физический. Здесь на площадке собираюсь показать свою физику. Ну и, конечно, технику, бросок.

Хотелось бы играть на таком же высоком уровне, как Елена Левченко, Настя Веремеенко. Надо стремиться к этому уровню.

«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Извечно проблемная позиция нашей сборной – пост разыгрывающей. Сегодня первый номер – американка, с известной фамилией Бентли. Правда, ей не уступает и Александра Тарасова. Центровая Виктория Гаспер сегодня также в центре внимания: она, как и весь костяк сборной в 2007-м, сорвала аплодисменты за европейскую бронзу. А в последние сезоны Виктория переживает «вторую молодость». Она была признана MVP последнего чемпионата Беларуси и чувствует, что еще может многое.

«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Виктория Гаспер, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Здесь надо чуть больше работать, больше уделить внимания той же разминке. Немножко больше работать, чем молодежь. Они молодые, у них сил больше, они здоровее. Уже начинаешь думать, чтобы лишней травмы не было.

Моя цель на данный момент – хорошо выступить.

«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Наталья Трофимова:
Гаспер 5 лет назад осознала то, что надо привести себя в порядок. От этого будет меньше травм, будет намного легче двигаться. Качество жизни другое, тренировки, игры – всё намного легче.

Покорять Европу женская сборная по баскетболу во главе с Натальей Трофимовой отправится в Сербию. На групповом этапе белоруски встретятся с хозяйками паркета, а также Бельгией и Россией. Группа – не позавидуешь. Главное – не стать последними в пуле, остальные получат шанс дальше бороться за медали. При этом турнир будет и квалификационным к Олимпийским играм. Чтобы метить на Токио, надо быть в пятерке лучших. Наталья Трофимова знает, что ее девчонкам это под силу.

Люди в материале: Наталья Трофимова, Виктория Гаспер, Янина Инкина, Анастасия Веремеенко
 
 
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Новости Беларуси. Нового главного тренера белорусские баскетболистки получили после Олимпиады в Рио. Привыкать не пришлось, коучем стала экс-капитан команды...
 
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