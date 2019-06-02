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Сергей Сацук: Белорусские инновации - миф или реальность?

03.06.2019 00:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сергей Сацук: Белорусские инновации - миф или реальность?

Белорусские инновации, как и в целом белорусская экономика, нашла свой, отличный от всего мира путь. И с каждым днем становится все очевиднее, что путь этот тупиковый.

В минувшую пятницу Комитет государственного контроля огласил результаты инновационного развития Могилевской области. Как оказалось, за последние 10 лет в регионе не создано ни одного, инновационного производства. А реализация ряда проектов по выпуску инновационной продукции, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Было очень интересно почитать об этом.

Дело даже не в том, что названную продукцию сложно назвать инновационной и не в том, что все у нас по-прежнему делается через пень колоду. Удивляет сам подход государства к развитию инноваций.

Например, КГК сообщил, что на ОАО «Белшина»не обеспечен выход на проектную мощность производства шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма. Инновационное производство должно было заработать во всю мощь еще в 2017 году, но не заработало до сих пор. В быховском ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» так и не начат выпуск охлажденной рыбы в термоусадочной пленке в модифицированной газовой среде - задержка уже на год.

Не поленился и специально изучил вопрос. Модифицированная газовая среда для увеличения срока хранения продуктов начала применяться еще в 30-х годах прошлого века, когда в морских трейлерах специально нагнетался этилен для увеличения срока хранения овощей и фруктов. А система упаковки с модифицированной атмосферой начала широко применяться в мире еще в 2001 году. Сегодня такие системы есть даже в гипермаркетах. Да, система постоянно совершенствуется, но это давно уже не инновация. Ну разве только для нас, раз ее включают в программу инновационного развития области. И даже эту упаковку мы внедрить не можем. Хотя, казалось бы, куда проще: купил оборудование, поставил, обучил персонал и начинай работать. Обычная модернизация производства и не более того.

С инновациями на ОАО "Белшина" аналогичная ситуация. Сверхкрупные габаритные шины с посадочным диаметром до 63 дюймов -инновации разве только для Беларуси, поскольку в мире они выпускаются довольно давно. Например, американский Titan начал производить их еще в 2008 году. Вот и до нас технологии дошли. При этом, производство этих шин на белорусском предприятии было задумано не только для того, чтобы обувать в БелАЗы, но также самосвалы Komatsu и Caterpiller. Но смешнее всего то, что за две недели до обнародования данных аудита КГК, ОАО "Белшина" посетил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин - главный человек по инновациям в Беларуси. Оценка реализации проекта и его перспективы - только положительные. И ни слова о том, что шины должны были выйти на мировой рынок еще в 2017 году.

Эти два примера вовсе не какие-то исключительные. Подобные "инновации", с такими же успехами в Беларуси внедряются повсеместно. ОАО «ПМК-83 Водстрой» из инновационного фонда выделили 638,7 тыс. рублей на организацию "инновационного" производства теплоизоляционных и стеновых изделий на основе вспененного жидкого стекла. Производства не получилось, а предприятие находится в процедуре ликвидации. Впрочем, что ожидать от ГКНТ, если тут инновационным считают создание производства автомобильных зеркал, которые (вот чудо!) поворачиваются в двух плоскостях и управляются с кабины водителя. По сути, в Беларуси к инновациям относят все, что ранее не производилось в стране. Под определение инноваций ведь подходит... Вот так и получается писать красивые отчеты об инновационном развитии страны. На деле же все очень и очень плохо - мы играем в догонялки со всем остальным инновационным миром, не бегая даже, а просто ползая на коленях.

Как любят говорить эксперты в области инноваций, современный мир требует очень быстрой разработки и внедрения инноваций. В противном случае страна или компания (смотря в каком ракурсе рассматривать вопрос) обречена на прозябание. Например, планшет прошел от идеи до производства всего за 3 года. А в Беларуси за три года выпуск шин не могут начать и упаковку рыбы наладить. Почему так происходит? Одной причины, конечно быть не может. Тут проблему в комплексе нужно решать. Но об одном моменте все же хочется сказать.

Во всем мире инновации - это жизненно необходимый инструмент для выживания компаний во все более усиливающейся конкурентной борьбе. Государство тоже заинтересовано в конкурентоспособных компаниях, поэтому всячески поддерживает инновационные инициативы бизнеса. Причем, поддержка эта выражается не столько в финансировании различного рода инноваций, сколько в общей организации всего процесса. Ведь мир сегодня перенасыщен деньгами, и этот поток просто нужно направить в правильное русло.

В идеале государство должно определять приоритетные направления развития инноваций, выявлять перспективные ниши, устранять различные уязвимости. Ведь куда важнее понимать, что мешает инновациям и применять своевременные меры, чем распределять бюджетные средства, нехватка которых сегодня актуальная даже для США.

Проблема Беларуси в том, что между государственными предприятиями нет реальной конкурентной среды, которая бы заставляла разрабатывать и внедрять инновации. Лишних инвестиционных средств тоже нет, но это уже отдельная тема.

Зато в Беларуси есть целый Государственный комитет по науке и технологиям, который распределяет деньги на инновации. Есть министерские инновационные фонды, куда предприятия должны делать отчисления. Иными словами, инновации в Беларуси идут не снизу, от компаний, а сверху, от государства. Ценность той или иной инновации, ее перспективность, определяются не специалистами в той или иной области, не инвесторами, а чиновниками, которым главное освоить выделенные средства. В итоге получается, что инновации в Беларуси - это не инструмент для технологического роста, а еще один способ получения государственной поддержки. Исключения, конечно же есть, но их слишком мало, чтобы как-то влиять на общую ситуацию. Вот так и получается, что китайский Huawei технологию 5G внедряет, которая мир изменит, а мы до упаковки рыбы по технологии МАР (Modified Atmosphere Packaging) едва доползли.

 
 
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Белорусские инновации, как и в целом белорусская экономика, нашла свой, отличный от всего мира путь. И с каждым днем становится все очевиднее, что путь этот...
 
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