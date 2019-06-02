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На выезде из Бреста в направлении Каменца и Томашовки будут проверять документы
03.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 5 июня на выезде из Бреста в направлении Каменца и Томашовки будут действовать дополнительные пограничные наряды, осуществляющие проверку документов.
Уже традиционно в летний период возрастает количество попыток незаконного пересечения границы. Только за минувшую неделю брестскими пограничниками задержаны 5 нелегалов из Алжира и Ирана. Наряду с одиночными нарушителями встречаются попытки организации каналов незаконной миграции. Так, за 2018 год на участке Брестской пограничной группы ликвидированы 7 таковых.
Проводимые мероприятия направлены на пресечение появления нелегальных мигрантов в пограничной зоне и не доставят неудобства гражданам Беларуси и иностранцам, находящимся в нашей стране на законных основаниях.
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С 5 июня на выезде из Бреста в направлении Каменца и Томашовки будут действовать дополнительные пограничные наряды, осуществляющие проверку документов. Уже...
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