Вечер «Джаз-Альтернатива» состоялся в рамках фестиваля «Пёстрый тюльпан» в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

2 июня. На фестивале «Пёстрый тюльпан» в Брестском академическом театре драмы – вечер «Джаз-Альтернатива». Когда на сцене музыканты-профессионалы международного класса, зрителям остается только слушать, наслаждаться, аплодировать и биссировать.



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На сцене блистали джазовые коллективы «BESTER QUARTET» (Польша), «GREYHOUND BAND» и вокалистка Сабина ЭССИХ (Германия) и «APPLE TEA» (Беларусь). Язык общения артистов и зрителей – музыка и … русский, польский, английский, немецкий. В программе – джаз, блюз, свинг, рок. Смешение стилей и направлений современной, классической, авангардной и даже камерной музыки.



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Мировые шлягеры – живая музыка электроинструментов и потрясающие диапазоном и глубиной глоса солистов. Потрясающие импровизация, раскрывающие совершенно неожиданные возможности знакомых инструментов. Когда скрипка в режиме оркестра воспроизводит одновременно хлопанье ставней и скрип распахнутых порывами ветра дверей. Из мехов концертного баяна вылетает стон китов в океане. Мелодия ударных, как шелест дождя или …плеск песка в пустыне. Соло на контрабасе – глухой звук, резонирующий с каждой клеткой тела.