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По дороге домой пропал Бетько Валерий, проживающий в г. Ганцевичи

03.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Бетько Валерий Леонидович (10.12.1980 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Заводская. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66776.php

По дороге домой пропал Бетько Валерий, проживающий в г. Ганцевичи


Мужчина направлялся из г. Москва (РФ) домой.

Со слов пропавшего, 31.05.2019 доехал до г. Минска и должен был уехать в г. Ганцевичи, однако с 15:10 31 мая на связь с родными не выходит.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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  Пропал Бетько Валерий Леонидович (10.12.1980 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Заводская. Мужчина направлялся из г. Москва (РФ) домой. ...
 
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