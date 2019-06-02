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По дороге домой пропал Бетько Валерий, проживающий в г. Ганцевичи
03.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал Бетько Валерий Леонидович (10.12.1980 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Заводская.
Со слов пропавшего, 31.05.2019 доехал до г. Минска и должен был уехать в г. Ганцевичи, однако с 15:10 31 мая на связь с родными не выходит.
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Пропал Бетько Валерий Леонидович (10.12.1980 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Заводская. Мужчина направлялся из г. Москва (РФ) домой. ...
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