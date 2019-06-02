По дороге домой пропал Бетько Валерий, проживающий в г. Ганцевичи

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Бетько Валерий Леонидович (10.12.1980 г.р.), проживающий по адресу: РБ, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Заводская.



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Мужчина направлялся из г. Москва (РФ) домой.

Со слов пропавшего, 31.05.2019 доехал до г. Минска и должен был уехать в г. Ганцевичи, однако с 15:10 31 мая на связь с родными не выходит.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.