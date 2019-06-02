Поляки продолжают находить в автомобилях беларусов спрятанные сигареты

Источник материала: Виртуальный Брест

Эта неделя отмечена двумя случаями контрабанды в пункте пропуска "Тересполь" (с сопредельной стороны "Варшавский мост").



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Так, в первом случаем (фото 1-2) в автомобиле марки "Мерседес" гражданина РБ было выявлено 3700 пачек сигарет.



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Во втором, у 35-летней гражданки РБ в принадлежащем ей автомобиле "Мазда" было обнаружено 1240 пачек сигарет.



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