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Поляки продолжают находить в автомобилях беларусов спрятанные сигареты
03.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Эта неделя отмечена двумя случаями контрабанды в пункте пропуска "Тересполь" (с сопредельной стороны "Варшавский мост").
Во втором, у 35-летней гражданки РБ в принадлежащем ей автомобиле "Мазда" было обнаружено 1240 пачек сигарет.
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Эта неделя отмечена двумя случаями контрабанды в пункте пропуска "Тересполь" (с сопредельной стороны "Варшавский мост"). Так, в первом случаем (фото 1-2) в...
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