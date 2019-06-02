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Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.

03.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 мая 2019 16:39 1686

Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: myfin.by

В Беларуси с 1 июня подорожает коммуналка и вырастут цены на некоторые марки сигарет. У оператора velcom | A1 повысится стоимость некоторых тарифных планов. 

Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.
Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.

Повышаются тарифы на отопление и обогрев воды

С 1 июня вырастут субсидируемые тарифы на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) – с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. При этом экономически обоснованный тариф на эти ЖКУ останется прежним – 88,99 рубля за 1 Гкал.

В 2019 году тарифы на ЖКУ повышают в 2 этапа: с 1 января – за газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение, за услуги по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, по возмещению расходов на электроэнергию и с 1 июня – на услуги теплоснабжения.

Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.

Подорожают некоторые марки сигарет

Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июня. Так, на 5 копеек дорожают отдельные марки сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», а также некоторые из тех, что ввозит «Беларусьторг».

Цены на сигареты ООО «Табак-инвест» и «Энерго-Оил» не изменятся.

Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.

velcom | A1 повысит некоторые тарифы

velcom | A1 сообщил об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов.

С 1 июня 2019 года на большинстве тарифных планов фиксированной связи будет увеличена скорость доступа в интернет.

Вместе с тем на некоторых тарифных планах фиксированной связи и телевидения изменится стоимость услуг. Для частных клиентов ежемесячный платеж вырастет в среднем от 1,79% до 6,5%, в зависимости от тарифного плана. Для корпоративных клиентов стоимость услуг связи повысится в среднем на 5%.

На сайте оператора цены будут обновлены 1 июня.

Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.

Изменения по кассовым операциям

С 1 июня вступает в силу постановление Правления Нацбанка от 19.03.2019 № 117, которым утверждена Инструкция о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежным средствами.

Согласно новой инструкции, организации, подразделения, ИП могут не сдавать наличные деньги в банк в день срока, если сумма в кассе не превышает две базовые величины. Банки уже не будут устанавливать для ИП и организаций лимиты остатка кассы в наличной инвалюте, порядок и сроки ее сдачи, упрощается порядок оформления кассовых операций.

Предусмотрены и другие изменения.

Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще изменится с 1 июня.

Открываются детские летние лагеря

С начала июня открываются первые смены в ряде детских оздоровительных лагерей. Летом этого года по всей Беларуси будет работать 6,2 тыс. оздоровительных лагерей разных форм, сообщил ранее начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Эдуард Томильчик в пресс-центре БЕЛТА.

По его словам, в лагерях всех типов смогут оздоровиться более 388 тыс. детей, из них 222,5 тыс. — в лагерях с дневным пребыванием, 165,5 тыс. — с круглосуточным. План оздоровления летом в этом году увеличен почти на 20 тыс.человек.

Также сообщалось, что с учетом средств республиканского субботника на подготовку стационарных оздоровительных лагерей к очередному сезону направлено около 12 млн рублей.

Источник: Myfin.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 мая 2019 16:39 1686 Дорожает коммуналка, интернет и сигареты – что еще...
 
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