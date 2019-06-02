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В Слуцке возле вокзала нарисовали «пьяную зебру». Фото

03.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанин @eugene_tatur отметил в Instagram SlutskGorod историю с весьма креативной горизонтальной дорожной разметкой возле слуцкого автовокзала.

«Зебра» между пешеходной дорожкой и газоном у улицы Ленина нанесена не по прямой линии и напоминает отзеркаленную латинскую букву «S».

В Слуцке возле вокзала нарисовали «пьяную зебру». Фото

В ответ на опубликованную «сторис» кто-то из местных жителей предположил: пешеходный переход начали рисовать от улицы Ленина, и только потом поняли, что разметку не получится совместить с пешеходной дорожкой.

Ещё один комментатор в шутку высказался, что такая форма «зебры» не случайна - якобы для посетителей вокзальной закусочной это естественная траектория движения.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчанин @eugene_tatur отметил в Instagram SlutskGorod историю с весьма креативной горизонтальной дорожной разметкой возле слуцкого автовокзала.
 
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