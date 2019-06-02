От 2,5 тысяч долларов. Пять самых дешевых дач, которые можно купить под Могилевом

Источник материала: Tut.by

Бывает, так и тянет за город пожарить шашлык или вырастить грядку зелени для салата — а дачи нет. Мы поискали и таки нашли на Realt.by пять самых дешевых летних домиков под Могилевом — чтобы были крыша, небольшой участок и цены не очень кусались.

Двухэтажная блочная дача за 7,5 тыс. долларов у озера с торгом























За 15 742 рубля (или меньше — можно поторговаться) можно купить дачу на берегу озера в садовом товариществе «Физик» . За эту цену предлагают двухэтажный блочный дом, обложенный кирпичом, общей площадью 57 м2 и 14 «соток» земли.

В доме есть электричество и камин, отопление — печное, на участке — вода и душ, есть сад. К дому пристроен гараж.

В 15 минутах ходьбы от дачи — железнодорожная станция «Вендорож».

Дом с большой баней в 23 км от Могилева за 6,5 тыс. долларов





























«Светлый, теплый дом» общей площадью 41 м2 с большой баней 3×5 м продается в Чаусском районе в 15 минутах ходьбы от железнодорожной станции «Самулки». Дача примерно в 23 км от Могилева. Цена — чуть более 13,5 тыс. рублей (с торгом).

На 6 сотках есть еще душ, сарай, плодовые деревья. Газ — привозной, вода — из скважины на участке, электричество проведено. Рядом с дачей есть лес, река.

«Комнатка» с хорошим фундаментом и 25 соток за 6,4 тыс. долларов









За участок в 25 соток в садовом товариществе «Солнечное» (сразу за Малой Боровкой) просят чуть более 13,5 тыс. рублей. На этой площади стоят небольшой летний домик, подходящий больше для хранения инвентаря, но с хорошим фундаментом, и уличный туалет. Подведено электричество, участок огорожен забором из металлопрофиля.

Бонусом покупатель получит еще и кое-какие стройматериалы.

Просто дача за 4,5 тыс. долларов





























Деревянный дом с тремя жилыми комнатами и участком площадью 6 соток продается в садовом товариществе «Химик» на железнодорожной станции «Понизов» за 9,5 тыс. рублей. В доме есть печь с лежанкой, а также погреб. На участке — баня, колонка с водой, сарай с ямой.

Продавец отмечает, что подъезд к дому хороший, рядом есть магазин, который работает круглогодично, хороший грибной лес и озеро с пляжем. На дачу ходит автобус.

Дача из бревен с печью по договорной цене

Бревенчатый дом на 6 «сотках» продается по договорной цене . Где именно — лучше уточнить у продавца, так как на карте стоит отметка на железнодорожной станции «Рудея», а в описании — станция «Лупополово» и тут же — «в 14 км от города».

В описании указано, что дом обшит плоским шифером, есть печь. Рядом — лес, водоем. Газ привозят в баллонах, приезжает автолавка. До ж/д станции — 5 минут ходьбы.