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От 2,5 тысяч долларов. Пять самых дешевых дач, которые можно купить под Могилевом
Источник материала: Tut.by
Бывает, так и тянет за город пожарить шашлык или вырастить грядку зелени для салата — а дачи нет. Мы поискали и таки нашли на
Двухэтажная блочная дача за 7,5 тыс. долларов у озера с торгом
За 15 742 рубля (или меньше — можно поторговаться) можно
В доме есть электричество и камин, отопление — печное, на участке — вода и душ, есть сад. К дому пристроен гараж.
В 15 минутах ходьбы от дачи — железнодорожная станция «Вендорож».
Дом с большой баней в 23 км от Могилева за 6,5 тыс. долларов
«Светлый, теплый дом» общей площадью 41 м2 с большой баней 3×5 м
На 6 сотках есть еще душ, сарай, плодовые деревья. Газ — привозной, вода — из скважины на участке, электричество проведено. Рядом с дачей есть лес, река.
«Комнатка» с хорошим фундаментом и 25 соток за 6,4 тыс. долларов
За
Бонусом покупатель получит еще и кое-какие стройматериалы.
Просто дача за 4,5 тыс. долларов
Продавец отмечает, что подъезд к дому хороший, рядом есть магазин, который работает круглогодично, хороший грибной лес и озеро с пляжем. На дачу ходит автобус.
Дача из бревен с печью по договорной цене
Бревенчатый дом на 6 «сотках»
В описании указано, что дом обшит плоским шифером, есть печь. Рядом — лес, водоем. Газ привозят в баллонах, приезжает автолавка. До ж/д станции — 5 минут ходьбы.
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Мы поискали и таки нашли на Realt.by пять самых дешевых летних домиков под Могилевом - чтобы были крыша, небольшой участок и цены не кусались.
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