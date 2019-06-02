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Лукашенко о ЕАЭС: У нас нет другого выхода – нужно объединяться

03.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важность интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне процессов на международной арене. Об этом он сказал телеканалу «Россия 1».

По его словам, нет другого выхода, кроме как объединяться.

«Если кратко, нам деваться некуда. Если мы будем неуспешны, мы обречены», – подчеркнул Лукашенко.

Он считает, что ЕАЭС имеет огромный потенциал, который можно реализовать. Спорные же моменты «были, есть и всегда будут», но их нужно преодолевать, добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что ЕАЭС за пять лет успел доказать свою эффективность и самостоятельность.



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По мнению президента Беларуси, Евразийский экономический союз имеет огромный потенциал, который можно реализовать.
 
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