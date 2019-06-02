«Комнаты-пеналы», низкие потолки. Что не так с планировками наших квартир и как это исправить

Источник материала: Tut.by

Еще пять-десять лет назад половина планировок в новостройках вызывала недоумение: встречались и комнаты без параллельных стен, и колонны в самых неожиданных местах, и трехкомнатные квартиры с совмещенным санузлом. Сейчас огрехов стало гораздо меньше, но они есть. Мы поговорили с главным архитектором компании «НикаПроект» Денисом Кульгавым, который рассказал, откуда берутся такие планировки. Кто и что диктует высоту потолков, количество санузлов, площади и прочие существенные для комфорта параметры — в материале.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Нормативов по размерам жилых помещений больше нет»

— Не так давно был введен в действие новый ТКП «Жилые здания. Строительные нормы проектирования», которым упразднены требования к размерам и площадям помещений квартир, — рассказывает Денис Кульгавый. — То есть сейчас жилая комната теоретически может быть и четыре квадратных метра, и шесть. Раньше, напомню, площадь жилой комнаты (спальной на одного человека) составляла не менее девяти квадратных метров, а ширина могла быть и 2,3 метра.

Однако вряд ли в новых проектах будут массово появляться шестиметровые комнаты — сейчас просто не востребованы большие площади. Однокомнатная квартира с комнатой в 18 метров не так привлекательна, как той же площади "евродвушка" с двумя комнатами по 14−16 метров. Мы отмечаем общую тенденцию: семья скорее предпочтет "евротрешку" с небольшими спальными, чем классическую «двушку».

Сложнее дело обстоит с панельным домостроением, где, в отличие от монолитно-каркасного, планировочные решения завязаны на размеры типовых элементов. Фактически на конструктор, из которого получается набор помещений с уже определенными показателями.

Сколько стоит второй санузел в квартире?

Но и в гибких по планировкам монолитных домах встречаются квартиры в 60−80 квадратных метров с совмещенным санузлом. Если учесть, что такие площади востребованы семьями с детьми, легко представить утренние сборы с танцами и криками под дверью ванной. Это так дорого — построить второй санузел?

— Для определенного типа квартир допускается наличие одного совмещенного санитарного узла, но есть и требование по размещению двух — в квартирах с большой площадью. Чаще всего решение разместить только один санузел продиктовано экономикой проекта, — уточняет специалист. — Могу назвать порядок цифр. Полноценный сантехнический стояк (с трубами под канализацию, воду и счетчиками) в 12-этажном доме стоит порядка 25 тысяч рублей из расчета на 12 квартир (на квартиру выходит по чуть более двух тысяч. — Прим. TUT.BY). У нас есть решения, при которых второй санузел в квартире увеличит затраты на устройство вертикальных коммуникаций на 5−10%. Но нужно добавить к этим цифрам и дополнительную гидроизоляцию. В любом случае, цифры не астрономические.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для своего жилого комплекса мы рассматриваем вариант планировок как раз с двумя санузлами площадью 2−3 квадратных метра даже для однокомнатных квартир в их классическом виде и "евродвушек". В тех же "евродвушках" жильцы смогут пользоваться дополнительным санузлом либо как «личной» ванной комнатой при спальне, либо как постирочной-гардеробной. А семье с детьми точно пригодятся две ванные комнаты.

У будущих жильцов должно быть право выбора. На мой взгляд, оптимальны планировки, которые позволяют использовать жилье и как евроформатное, и как традиционное.

Пример однокомнатной квартиры: в ней две комнаты по 16 и 12 квадратных метров. Уже сам жилец должен определять, хочет ли он 16-метровую кухню-гостиную и 12-метровую спальню или комнату побольше и 12-метровую кухню. Наличие двух точек коммуникаций позволяют реализовать оба варианта. Исключив либо трансформировав перегородку, получаем квартиру-студию с индивидуальным решением.

Низкие потолки — показатель прижимистости застройщика

До сих пор строят монолитные дома, где от пола до потолка — всего 2,5 метра. Новосел кладет ламинат на толстенькую подложку, делает натяжной потолок — и мается потом в квартире с потолками в почти 2,4 метра.

— Такая высота — это, безусловно, экономия на инженерных сетях, на материалах, конструкциях и так далее. На конкретной квартире сумма экономии незначительна, но в целом на доме уже заметна. Если у застройщика есть ограничение по высоте здания — «экономится» целый этаж, который можно продать.

С другой стороны, квартиры с высотой в 2,7 метра интереснее покупателям: там легче дышится, больше воздуха, но это уже не совсем экономкласс. Так что это маркетинг и экономика проекта определяют, какой высоты будут потолки.

Квартиры, в которых нет параллельных стен, — знак красивого города

Дома с круглыми и полукруглыми фасадами смотрятся эффектно. Яркий пример — ЖК «Каскад» на Кальварийской с его башнями.



Фото: Realt.by

Но планировки в круглых секциях «укачивают»: там практически нет комнат с параллельными стенами и четырьмя прямыми углами.

— Всем архитекторам когда-то приходится сталкиваться с решением планировок в секциях сложных форм, — говорит Денис Кульгавый. — И, увы, там нет оптимальных решений: все проходят нелегкий путь от круглых до пятиугольных комнат. И мы не исключение, находимся в поиске приемлемого решения планировок угловых секций (там не прямой угол) и тоже видим, что в разных вариантах появляются комнаты, отличные от прямоугольных.



Изображение предоставлено компанией "НикаПроект"

Жилые башни «Каскада», которые вы приводите для примера, в первую очередь продиктованы общей композицией застройки, они формируют образ ЖК. Без круглых башен застройка выглядела бы гораздо менее эффектной. Надо отметить, что таких домов не так много. В общей массе жилые дома строятся с утилитарной целью обеспечения людей жильем, и планировки квартир вполне традиционны.

К круглым башням неоднозначное отношение, но они имеют право на жизнь, это неотъемлемая часть современного города. Возможно, такое решение просто следует применять не к жилым домам.

Квартиры с комнатами-пеналами будут всегда

И при Советском Союзе, и сейчас строятся «пеналы». Хотя и дизайнеры, и внутренние ощущения говорят: идеальная комната должна быть квадратной. Почему же их так и не научились строить?



Изображение предоставлено компанией "НикаПроект"

— Нормы и здравый смысл говорят, что отношение ширины и глубины комнаты не должно быть больше одного к двум, — говорит главный архитектор «НикаПроект». — Предусмотреть проектом квадратные комнаты не сложно, но тут вступают в силу экономика и технологии.

В доме с исключительно квадратными комнатами появятся длинные коридоры, увеличится протяженность инженерных сетей или неиспользуемая площадь подземного гаража. Квадратные комнаты означают потерю светового фронта, то есть на протяжении фасада размещается меньше комнат. Но только вот захочет ли покупатель за это все платить? Как показывает практика, не хочет.

— Но квартиры могут быть с широкими и неглубокими комнатами. Только дом получится узким.

— Да, получится, но так называемые «лежачие» комнаты характеризуются большими теплопотерями. Эффективная ширина корпуса составляет не менее 12 метров, в противном случае увеличиваются энергозатраты на содержание и обслуживание дома. И это тоже не нужно его жильцам. Окна во всю стену добавляют воздуха, но отнимают деньги.

— Почему так мало строят домов с панорамными или хотя бы французскими окнами? Это дорогое удовольствие?

— Стена стоит дешевле теплых окон. И, возвращаясь к предыдущему вопросу, окно — основной источник теплопотерь. Кроме того, есть нормативы пожарной безопасности: разрыв по вертикали и горизонтали между окнами должен быть метр двадцать. Либо нужно устанавливать особые конструкции. Конечно, панорамные окна впечатляют, в них хочется смотреть. Они дают ощущение пространства, воздуха, свободы. Но они действительно увеличивают стоимость строительства и эксплуатации — и сами окна, и полагающаяся при таком объеме остекления затраты на отопление. Думаю, все элементы и системы здания должны быть разумно сбалансированы со всех точек зрения: экономики, эффективности, эксплуатации, эстетики. Быть доступными, нравиться потребителю. Я думаю, это реально — вы же сами видите, что новостройки с каждым годом становятся все более комфортными.