«Суд не отменил решение ГАИ». Инструктор остался без прав и со штрафом из-за пьяного курсанта

Источник материала: Tut.by

«Суд оставил решение ГАИ в силе. Но почему?», — недоумевает и возмущается мастер по обучению вождению из Витебска Олег Коновка. Напомним, недавно мужчину оштрафовали и лишили прав из-за нетрезвого курсанта: автошколы, который сел за руль учебного авто в легкой степени алкогольного опьянения, инструктор не заметил этого, а ГАИ — выявила.



Фото: Иван Яриванович

Суд Первомайского района Витебска посчитал необоснованными доводы инструктора по вождению и его адвоката о том, что по ПДД курсант автошколы не является водителем, поэтому передать ему управление автомобилем было нельзя: ведь в тот момент он обучал его вождению. Не повлиял на решение суда и тот факт, что по закону мастер не обязан перед обучением проводить освидетельствование ученика на предмет алкогольного опьянения.

— Мне пояснили, что моя вина в ГАИ доказана. Если за руль авто сел пьяный или передал управление пьяному, то за это отвечает тот, кто дал ему машину. Управление машиной — это воздействие на органы управления, которое привело к изменению ее положения относительно первоначального. В этом случае мне запрещено было передавать управление курсанту, не убедившись, что он трезв, а я не сделал это. Но как я мог это проверить на практике, если закон мне это не позволяет? — не понимает инструктор.

















Слова Олега о том, что он не заметил, что курсант выпивший, суд посчитал фактом, подтверждающим его вину, потому что он не убедился в том, что его ученик не трезв. Тем более, что инструктор некоторое время уже находился в салоне с учеником и не почувствовал запаха, а вот инспектор ДПС его уловил.

— Сказали, что я не принял меры, по выявлению состояния своего ученика… Поэтому решение ГАИ оставили в силе. Я не согласен с этим и пойду дальше в вышестоящие судебные инстанции, — говорит Олег Коновка.