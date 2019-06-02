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Названы три лучших стартапа первого белорусского медиаакселератора

03.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 2 июня прошел Demo Day — финальное мероприятие первого в Беларуси медиаакселератора. Побывали на питчинге участников и узнали, какие стартапы получили стипендию и благосклонность инвесторов.


LaunchME — первый белорусский акселератор для медиа. Организаторы: Press Club Belarus и хаб IT-сообществ в Беларуси SPACE. Идея — помочь командам создать медийный стартап, используя инструменты IT. Заявки на участие подали 115 человек, но только шесть команд попали в акселератор. В течение семи месяцев они работали над своими проектами при помощи экспертов и представили финальную версию на Demo Day — мероприятии, когда жюри и инвесторы определяют лучшие стартапы.

По мнению супервайзера LMA, основательницы Press Club Belarus Юлии Слуцкой, медиа во всем мире находятся в трудном положении. В Беларуси к этим проблемам еще добавляется маленький рынок, поэтому медиаакселератор должен помочь найти точки соприкосновения технологическому сектору и медиа.




Жюри и инвесторы должны были оценить представленные проекты и распределить между тремя лучшими командами призовой фонд в размере 24 тысяч долларов.

Всего презентовали проекты шесть команд. Первая — это Best Headline, автоматический генератор заголовков. Как сообщил фаундер и эксперт в области PR-технологий Валентин Лопан, онлайн-сервис помогает создавать заголовки, которые в некоторых случаях имеют больший CTR, чем авторские, что показали две недели тестирования на TUT.BY.


Валентин Лопан

Вторая — funlib: платформа с интерактивными развлекательными инструментами для медиа, которая позволяет без дизайнера, разработчика, редактора и журналиста создавать виральный контент. Как рассказал founder, редактор Дмитрий Соколовский, преимущество платформы в том, что она анализирует сайт медиа и распознает основные стили — от цвета до размера шрифта. Выбранный интерактив подстраивается под стиль сайта, и медиа получает «бесшовный» тест, опрос, мотиватор или другой контент. По мнению команды, в первую очередь это будет востребовано медиа среднего сегмента, малыми независимыми СМИ и компаниями с собственными пиар-акциями.

— У нас сейчас 6 интерактивов, а еще уникальный алгоритм, который мы собираемся совершенствовать и добавлять в него разные «фишки», например аналитику, — сказал Дмитрий, добавив, что технология уже работает в брестском Natatnik и ею интересуются «Радыё Свабода» и «Белсат».


Дмитрий Соколовский

После них представили InfludB — «Wikipedia инфлюенсеров». Это публичная база данных об инфлюенсерах с бесплатным доступом — таким образом, компаниям и блогерам будет проще выстроить партнерство. По словам продюсера проекта Артемия Ивашкевича, сейчас в базе более миллиона профилей инфлюенсеров по всему миру. Автоматический search-алгоритм ищет на YouTube подходящих блогеров и добавляет их в список. Данные берутся из открытых источников.

— Два недели назад мы запустились на Product Hunt: за это время нашу платформу посетили 864 пользователя, 99 из них вернулись два и более раза. Кроме того, у нас есть клиенты, для которых мы выступаем в качестве консультантов.


Артемий Ивашкевич

Журналист Инна Хомич представила интерактивную карту белорусских диалектов, которая должна сохранить оригинальное звучание диалектов в наследие потомкам. «Дыялекты» начинались с интерактивной карты одной Брестской области — теперь к ним добавили и другие «гаворкі», плюс блог и сбор средств на экспедиции в новые места. Средства нужны, чтобы расширить карту на соседние страны.


Инна Хомич

Также был представлен проект TextCat — корректор, стиль-редактор и SEO-специалист в одной программе: онлайн-инструмент позволяет при помощи нейросети делать тексты копирайтеров конкретнее и читабельнее. И Oreado — персонализированный менеджер рассылок: алгоритм машинного обучения определяет в почте наиболее важные рассылки и отправляет их вместо «входящих» в специальное приложение. Как отметила куратор команды Алина Родачинская, это, пожалуй, самая юная команда: троим участникам на начало работы не было 18, и это их первая попытка создать бизнес-идею.




По мнению менеджера LMA Валентины Федорцовой, медиаакселератор — это хороший опыт работы с технологиями для медиасферы.

— Во многом эти проекты — помощники медиа по вопросам, на которые сейчас приходится тратить много ресурсов — как человеческих, так и временных. Если ребята не остановятся и будут продолжать развиваться, то получится хороший продукт и для белорусского, и западных рынков. Все мы знаем, что тот же MSQRD родился из простого хакатона. Да, многие проекты гибнут. Но эти шесть команд дошли до конца. Многие использовали технологию machine learning — специалисты в этой области довольно высокооплачиваемы. Чтобы они действительно захотели работать в проекте, идея должна быть классной.

Жюри и инвесторам было нелегко прийти к единому решению. В итоге третье место и призовой фонд в размере трех тысяч долларов получила команда «Дыялекты». Как прокомментировала 42.TUT.BY Юлия Слуцкая, проект был самым традиционным из представленных, но социальная направленность всегда затрагивает эмоции, в том числе у бизнеса.

— К тому же у них реально действующий продукт. Думаю, они достойно заняли это место.


Второе место и шесть тысяч долларов забрали funlib.

— Эта команда мне близка по тому, как они работают, — поясняет супервайзер LMA. —  У них абсолютно нормальное стартаперское мышление — это люди, которые будут работать по выходным, по ночам и делать свое дело. Часть ребят работает в Citydog и хорошо понимают, что нужно медиа, в частности среднему сегменту медийного рынка. Думаю, у них есть свой рынок в Беларуси.


А первое место и 15 тысяч долларов ушли InfludB.

— Этот проект объективно сильнее, что было очевидно всем. У них готовый продукт, который уже работает, есть четко определенные рынки. Они сделали много шагов, которые необходимо было сделать, — считает Юлия Слуцкая. — Никто не дошел до такого уровня отработки. У остальных продукт был сыроватым и, по сути, в ручном режиме.


Плюс ActiveCloud предоставил «Дыялектам» и Oreado по году бесплатного пользования облачным сервисом.


— Этих денег хватит нам на пару месяцев. Сегодня мы работаем только с YouTube, потому что это наиболее эффективная платформа по отдаче для рекламодателя. Следующий этап — другие платформы: Instagram, Twich, Twitter и так далее, — прокомментировал победу своей команды фаундер, продукт-менеджер InfludB Евгений Рожко. — На данный момент у нас 1 300 000 блогеров в базе. В дальнейшем добавим и Беларусь. В базе будет весь мир — хотя, в принципе, он уже есть: там порядка 190 стран. И сейчас мы ведем переговоры по инвестициям.

Четыре команды, у которых есть реальные продукты, представят их на технологической конференции-фестивале Emerge, а значит, смогут и дальше привлекать внимание инвесторов.

 
Теги: Минск
 
 
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