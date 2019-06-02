Как сделать выбор между «романтичным зайчиком» и «настоящим мужиком». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Наша читательница запуталась в отношениях: с одним парнем ей хорошо, но она не видит совместного будущего, с другим — в постоянном конфликте, но жаль терять 7 лет отношений. Хуже то, что она запуталась в себе и уже не знает, чего хочет от жизни на самом деле. Как найти ответ, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Мне 24, и я совершенно потерялась в жизни. Начну с начала. Я встречалась с молодым человеком, Олегом, более 7 лет. Тогда еще у меня были типичные девчачьи цели: семья, дети, заботливый муж. Это тот случай, когда подростковая влюбленность переросла (или пыталась перерасти) в нечто большее.

Четыре года это были отношения на расстоянии, и, наверное, только тогда нас обоих все устраивало. Но вышло так, что пока Олег был в армии, я много путешествовала, и мой кругозор стал значительно шире, его — уже. Во всяком случае, когда он вернулся, я заметила, что у нас есть определенный разрыв, что у нас разные приоритеты и что нам просто не о чем поговорить.

В силу трудных жизненных условий Олег в приоритет ставил деньги, и нужно отдать должное, умел их зарабатывать. Но в погоне за деньгами он не замечал того, к чему стремлюсь я. Все мои увлечения казались ему блажью, на протяжении трех лет я изо дня в день выслушивала критику.

Мы не могли даже фильм вместе посмотреть, потому что все, что предлагала я, сразу клеймилось штампом «какая-то хрень», а он предпочитает боевики, стрелялки, слишком жестокие для меня. И это касалось не только фильмов, так было во всем. По этой же причине мы никуда не ходили, наш мир замкнулся в пределах нашей квартиры. Для него идеалом совместного времяпрепровождения было лежать на диване, а мне тупо пролеживать все выходные не хотелось.





Наступил момент, когда просто не хотелось возвращаться домой. Потому что дома ждали упреки, ссоры по пустякам и нервное напряжение. Во время одной из ссор пришло четкое понимание, что жить вот так я не хочу, и я ушла. Но все оказалось не так просто: Олег приходил, извинялся, говорил, что теперь уж точно будет по-другому.

Мне жаль этих отношений, я очень привыкла к Олегу, я знаю все особенности его поведения и настроения, и сейчас, когда мы существуем по отдельности друг от друга, мне кажется, что все поправимо, достаточно немного постараться нам обоим.

Хотя, с другой стороны, если нам друг с другом некомфортно, то так долго не сможет продолжаться. Не поволоку же я его в тот же театр силой! Может сложиться впечатление, что я хочу навязать ему свои интересы, но это не так. Я бы с радостью разделила его увлечения, если бы он увлекался хоть чем-то, кроме работы!

И как раз в это время мне стал оказывать знаки внимания бывший парень моей сестры, который, к слову, младше меня на 5 лет. Конечно, поначалу я давала решительный отпор, но Толя делал все, чтобы я сдалась. Это было именно то, чего мне не хватало: внимание, забота. Мы вместе читали книги, вместе смотрели фильмы, ходили в театр и в филармонию, вместе готовили. Понимали друг друга без слов, нам было комфортно вдвоем. И это всего за несколько месяцев!





Это были идеальные отношения, но не с тем человеком или не в то время. Как только он уезжал на учебу, начиналось самокопание. Меня беспокоит разница в возрасте, а еще больше — чувства сестры. Как она отнесется к тому, что у меня отношения с ее бывшим парнем? К тому же я не вижу будущего у этих отношений: да, Толя «романтичный зайчик», но можно ли на него положиться?

Но сильнее меня терзает то, что я не понимаю, чего хочу от жизни. Я совершенно выбита из колеи, потеряна. Ни с кем не общаюсь, замкнулась в себе. Я хотела бы уволиться с работы, но не знаю, чем заниматься дальше. Словно есть какие-то стандарты, которым я должна соответствовать, работа нравится не мне, а маме, ей же нравится и Олежа, поэтому каждый наш с ней разговор каким-то образом вращается вокруг этой темы.

Я не знаю, каких отношений хочу. Часто ловлю себя на мысли о том, что изменяю Олеже, предаю наши отношения, которых по факту больше нет. И еще, что «мы в ответе за тех, кого приручили», а я приручила их обоих. Кажется, мне проще отказаться от них двоих, чем выбирать между.

Почему-то их чувства меня беспокоят больше, чем мои собственные. Я не знаю, что я чувствую. Я пыталась оградиться от них обоих хотя бы на время, чтобы услышать себя, но такие попытки обречены на провал.

Подскажите, пожалуйста, как заново обрести себя и принять верное решение?

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»





— Бывает так, что проблемы с выбором партнеров и в отношениях с ними — следствие внутриличностных проблем, когда установки родителей, желания и ценности других замещают чувствительность к собственным желаниям. И тогда в трудных жизненных ситуациях сложно взять ответственность за выбор, боясь совершить ошибку.

В вашем письме много замешательства, неуверенности, страхов, однако в конце письма, вы задали очень важный вопрос: «как заново обрести себя?». Я бы перефразировала эту последнюю фразу: «Как узнать себя?».

Узнать — это начать учиться чувствовать себя, свои самые простые бытовые состояния: вот прямо сейчас — холодно вам или тепло, голодны ли вы, удобно ли вам сидеть или стоять, комфортно ли в контакте с тем человеком, с которым в этот момент общаетесь?

И если не очень, то какие самые простые действия вы можете выбрать, чтобы хоть немного улучшить свое состояние? Попросить кого-то помочь или справиться самой. Приблизиться к тому, с кем приятно, или увеличить дистанцию, если неприятно. В простых ситуациях вы делаете выбор и действуете.

Наверняка вы уже знаете, что приносит лично вам наибольшее удовлетворение, что вы умеете делать лучше всего, а что не очень. Остановите свое внимание на том, что вам нравится, попробуйте наслаждаться этим: движением, природой, музыкой, ароматами, едой, контактом с теми, с кем хорошо и легко. Попробуйте поймать эти состояния, моменты наибольшего удовольствия. Так появляется способность получать радость и удивление от самых простых вещей. Так вы начинаете чувствовать себя.

Начав практиковать осознанность в повседневной жизни, а именно останавливаться и определять, что лично мне нравится/не нравится, хочется/не хочется, вы узнаете о себе много нового.

В ваш внутренний мир входят не только социально одобряемые качества, но и грусть, злость, нерешительность, слабость… В общем, все «тараканы», которые на самом деле просто особенности вашего внутреннего пространства. Принятие себя — это согласие с тем, что «я такая, какая есть, с вот таким характером, желаниями и намерениями, с ошибками и опытом». Именно в этом состоянии отпадают метания по выбору лучшего варианта, ведь вы начинаете чувствовать себя и именно то, что вам нравится или не нравится.

Тогда нет необходимости терпеть долгое время свой дискомфорт в отношениях. Вы будете способны понять, что именно нужно вам от партнера в этот момент, сможете попросить это или справиться самой, а потом решите, хорошо ли вам вместе. Мелкие несостыковки можно сгладить компромиссом, но не самомучением, основанном на желании сохранить не удовлетворяющее, но привычное.

Возможно перед выбором «своего» человека вы зададите себе вопросы: «Что я хочу от него? Чем я люблю заниматься сама? Что я могу дать ему? Что мне наиболее важно в отношениях? Чем я могу пожертвовать и от чего отказаться?».

Если вы честно ответите на эти вопросы себе, то сможете сделать выбор.