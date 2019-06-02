Первый в республике региональный сервисный центр GEELY открылся в Кобрине

Источник материала: Виртуальный Брест

В мае компания «БелАВТОномия» открыла в Кобрине первый региональный авторизированный сервисный центр Geely.





В Беларуси неизменно растет количество владельцев автомобилей этого бренда, в том числе, и в Брестском регионе, поэтому ООО «БелАВТОномия» расширяет сеть сервисных центров для удобства и доступности владельцам Geely из более отдаленных от Бреста районов. В августе планируется открытие сервисного центра Geely в городе Барановичи.





Geely - ближе и доступнее

На торжественном открытии сервиса Geely компанией «БелАВТОномия» присутствовали директор ООО «БелАВТОномия» Тарас Кормилец, заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Трубчик, ведущий инженер по послепродажному обслуживанию СЗАО «БЕЛДЖИ» Антон Мирзоян и первые покупатели автомобиля Geely в брестском автосалоне.





На фото: (слева направо ) Антон Мирзоян, Валентин Трубчик, Тарас Кормилец

В сервисном центре есть отвечающая всем требованиям для качественного технического обслуживания и ремонта автомобилей производственная база, современное диагностическое оборудование и инструменты.