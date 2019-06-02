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Первый в республике региональный сервисный центр GEELY открылся в Кобрине

03.06.2019 08:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мае компания «БелАВТОномия» открыла в Кобрине первый региональный авторизированный сервисный центр Geely.

Первый в республике региональный сервисный центр GEELY открылся в Кобрине

В Беларуси неизменно растет количество владельцев автомобилей этого бренда, в том числе, и в Брестском регионе, поэтому ООО «БелАВТОномия» расширяет сеть сервисных центров для удобства и доступности владельцам Geely из более отдаленных от Бреста районов. В августе планируется открытие сервисного центра Geely в городе Барановичи.

Первый в республике региональный сервисный центр GEELY открылся в Кобрине

Geely - ближе и доступнее

На торжественном открытии сервиса Geely компанией «БелАВТОномия» присутствовали директор ООО «БелАВТОномия» Тарас Кормилец, заместитель председателя Кобринского райисполкома Валентин Трубчик, ведущий инженер по послепродажному обслуживанию СЗАО «БЕЛДЖИ» Антон Мирзоян и первые покупатели автомобиля Geely в брестском автосалоне.

Первый в республике региональный сервисный центр GEELY открылся в Кобрине

На фото: (слева направо ) Антон Мирзоян, Валентин Трубчик, Тарас Кормилец

В сервисном центре есть отвечающая всем требованиям для качественного технического обслуживания и ремонта автомобилей производственная база, современное диагностическое оборудование и инструменты.

 
Теги: Брест
 
 
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   В мае компания «БелАВТОномия» открыла в Кобрине первый региональный авторизированный сервисный центр Geely. В Беларуси неизменно растет количество...
 
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