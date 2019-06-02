4 июня года с 10 до 13 часов заведующий нотариальной конторой Волковысского района Ирина Иосифовна Савко проведет «прямую телефонную линию» по вопросам совершения нотариальных действий.

Вопросы можно задать по телефону 2-73-01. 

 

 

 

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