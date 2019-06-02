4 июня года с 10 до 13 часов заведующий нотариальной конторой Волковысского района Ирина Иосифовна Савко проведет «прямую телефонную линию» по вопросам совершения нотариальных действий.
Вопросы можно задать по телефону 2-73-01.
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Прямая линия с заведующим нотариальной конторой Волковысского района
03.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
4 июня года с 10 до 13 часов заведующий нотариальной конторой Волковысского района Ирина Иосифовна Савко проведет «прямую телефонную линию» по вопросам совершения нотариальных действий.
Вопросы можно задать по телефону 2-73-01.
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4 июня года с 10 до 13 часов заведующий нотариальной конторой Волковысского района Ирина Иосифовна Савко проведет «прямую...
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