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В Березе молодой мужчина выпал с балкона пятого этажа

03.06.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Березе молодой мужчина выпал с балкона пятого этажа
Следственный комитет РБ

Инцидент произошел 2 июня днем. Из окна балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в Березе, выпал 35-летний мужчина. 

С полученными телесными повреждениями мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжёлое, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

Известно, что мужчина приехал в квартиру к своему другу на день рождения, где они распивали спиртные напитки. Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего. 

В Березе молодой мужчина выпал с балкона пятого этажа
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Теги: Минск
 
 
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