В Березе молодой мужчина выпал с балкона пятого этажа

Источник материала: Аргументы и факты

Инцидент произошел 2 июня днем. Из окна балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в Березе, выпал 35-летний мужчина.

С полученными телесными повреждениями мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжёлое, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.