В Березе молодой мужчина выпал с балкона пятого этажа

Инцидент произошел 2 июня днем. Из окна балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в Березе, выпал 35-летний мужчина.
С полученными телесными повреждениями мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжёлое, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.
Известно, что мужчина приехал в квартиру к своему другу на день рождения, где они распивали спиртные напитки. Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего.