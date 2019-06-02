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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх-2020

03.06.2019 09:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх-2020

фото: onsmi.ru

Российская сборная рискует не поехать в Токио для участия в Олимпиаде из-за допингового скандала.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Times. Издание, в свою очередь, ссылается на свои источники.

Причиной отстранения России от Олимпиады может стать расследование в отношении легкоатлета Данила Лысенко, который занимается прыжками в высоту.

Лысенко – победитель ЧМ-2018, серебряный призер ЧМ-2017, а также чемпион юношеских Олимпийских игр 2014 г. The Times отмечает, что он считается одним из претендентов на золото Олимпиады в Токио.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в прошлом году завела дело в отношении Лысенко, обвинив его в нарушении антидопинговых правил. На время расследования спортсмен отстранен от международных соревнований.

Предполагается, что высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) знали о предоставлении Лысенко поддельных документов по поводу анализов и покрывали спортсмена. 

Если обвинения будут доказаны, российских атлетов не допустят до участия в Олимпиаде-2020, пишет издание.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в свою очередь, заявил, что российская команда в любом случае примет участие в Олимпиаде в Токио, даже несмотря на проблемы со статусом ВФЛА.  

В начале мая Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в играх 2020 года. ОКР также было поручено добиться восстановления членства ВФЛА в IAAF.

ВФЛА лишилась членства в IAAF в  2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Международная организация обвинила российских легкоатлетов в систематическом употреблении допинга. Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе, а до Олимпиады-2018 в Пхенчхане российских спортсменов допустили только под нейтральным флагом.

Позже санкции в отношении ВФЛА неоднократно продлевались. В последний раз IAAF отказалась восстанавливать членство ВФЛА в декабре 2018 г. из-за невыполнения требований организации.

 
 
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Российская сборная рискует не поехать в Токио для участия в Олимпиаде из-за допингового скандала.
 
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