Как сейчас выглядит стройка на Лидской в Гродно. Фоторепортаж с высоты

Источник материала: Tut.by

На Лидской построят 1620 квартир. Разместится микрорайон на площади 26 гектаров между улицей Лидской и Румлевским проспектом. Дома — в основном 5−7-этажные серии КПД, а также три 19-этажные высотки. Как сейчас идет строительство, посмотрел гродненский фотограф Сергей Морозов, рассказывает autogrodno.by.



Фото: autogrodno.by

На Лидской также построят новые дороги, одна из которых соединит его с Румлевским проспектом. Существующие подъезды к району расширят до четырех полос, проложат и новую четырехполосную дорогу. По-новому планируется организовать и движение внутри спального района: в частности, вместо регулируемых светофорами перекрестков создадут кольца малого радиуса.



Так будет выглядеть новый микрорайон.

Проектом предусмотрено возведение здесь торгово-общественного центра и начальной школы с детским садом. Появятся пешеходные дорожки, спортивные площадки, стадион, малые архитектурные формы.

Строительством торгового центра будет заниматься ОАО «Гродножилстрой». В ТЦ разместятся продовольственные магазины, аптека, ремонт одежды, отделение связи.





Сейчас на участке стоят старые постройки, оставшиеся от военной части, их нужно будет снести (к слову, демонтаж оценивается в 263,5 тыс. рублей). Начальная цена участка в 110 соток — 151 тыс. рублей. Так как больше никто не захотел бороться за землю, компания доплатит 5% от начальной стоимости (в итоге порядка 166 тыс. рублей).









— В лучшем случае строительство начнем в конце этого года — очень много бумажной волокиты, — рассказал представитель «Гродножилстрой».