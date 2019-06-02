«Стараюсь не подводить тех, кто в меня поверил». Как девушка с инвалидностью нашла себя

Источник материала: Tut.by

Людям с инвалидностью тяжело адаптироваться в обществе, найти дело жизни и дышать полной грудью. Такой стереотип очень распространен, но насколько он правдив? Вместе с ЮНИСЕФ мы отправились в Гомель, чтобы встретиться с Ириной Марченко — девушкой, у которой за плечами детство в интернате, множество операций, ампутация ноги и «отсутствие перспектив». Как не потерять надежду и стать счастливой, достойно выдержав все испытания, читайте в нашем материале.

«Не отрежешь ногу — снимем группу»

Жизнь двадцативосьмилетней Ирины сейчас мало чем отличается от жизни сверстников. Ведение домашнего хозяйства, две работы, походы по магазинам и встречи с друзьями. Но если для большинства людей эта повседневность — данность, то Ира цеплялась за возможность жить таким образом из последних сил.





Ее детство началось в доме малютки: биологические родители отказались от девочки сразу после рождения.

— Мама сильно зависит от чужого мнения. Воспитывать ребенка-инвалида? А что люди скажут? — рассказывает девушка.

Ирина перенесла множество операций.

— Их было столько, что я точное количество и не назову. В областной больнице меня называют «дитя отделения» — хорошо запомнили «постоянную клиентку», — улыбается она. — Первый раз прооперировали в три года: зашивали расщелину верхнего неба. Потом — многочисленные вмешательства, чтобы вернуть работоспособность руке и «вытянуть» до нормального размера недоразвитую от рождения ногу.

Разницу в длине ног в восемь сантиметров врачи пытались сократить разными способами, но ни один из них не работал. Поэтому в девять лет Ире специально сломали колено: после такой операции конечность «удлиняют», фиксируя конструкцию спицами и гипсом. Перелом постепенно срастается благодаря новой костной ткани, и человек получает шанс если не на полное, то на частичное выздоровление. Но в случае героини чуда не произошло.





— Ногу мне сломали неудачно. После этого она перестала развиваться от слова совсем, — вспоминает она. — Так я с ней и жила, пока не начались ежегодные комиссии МРЭК. У меня вторая группа инвалидности, и раз в год я должна ее подтверждать. Мне не единожды грозили: «Не отрежешь ногу — снимем группу». Пришлось решиться на этот шаг. О котором сейчас я, кстати, не жалею.

«Каждый может взять костыли и сказать, что он инвалид»

Но на этом история с МРЭК у Ирины не закончилась. Четыре года назад девушка поставила себе протез, который комиссия восприняла как полное исцеление.

— Председатель ортопедотравматологической МРЭК, сказал прямо: «Ну, раз вы уже на двух ногах, то группу мы вам снимаем. А то каждый может взять костыли и сказать, что у него инвалидность», — говорит героиня.

Сейчас Ира рассказывает обо всем с улыбкой, но отстоять свои права и пенсию стоило ей огромных сил и нервов. О чем девушка вспоминает, кажется, с легкостью.

— Я стараюсь не унывать и всегда верю в лучшее. И в то, что все трудности — минутные. Для меня важно быть наравне со всеми. Многие люди (даже здоровые) плачутся о тяжелой доле. Но чтобы жить хоть капельку лучше, нужно захотеть. Я не люблю бравировать инвалидностью. Меня часто спрашивают: «Как же ты пойдешь в то или иное место?» Молча пойду. Пешком. Автобус есть, маршрутка тоже — не пропаду.





В транспорте девушку не обижают, но место часто уступать не собираются:

— А я на рожон не лезу, ни у кого ничего не требую. Стою до последнего, — признается она. — Иногда случается, что кондуктор попросит кого-то подняться, и тогда можно услышать что-то в духе: «Опять эти инвалиды, чего им дома не сидится?» Но такое бывает очень редко. А я, в свою очередь, приветлива со всеми. Да и друзей у меня много. Люблю пообщаться в социальных сетях. Пока еду на работу, от телефона глаз не отвожу.

«Стараюсь не подводить тех, кто в меня поверил»

По понедельникам, средам и пятницам Ирина работает секретарем в отделении дневного и круглосуточного пребывания детей и молодых людей с инвалидностью «Майский цветок» при территориальном центре социального обслуживания населения Железнодорожного района Гомеля, а по вторникам и четвергам — в международном благотворительном объединении «Поможем детям вместе». Девушка признается: в основном делает «бумажную» работу.





— Протоколы, записи в журналах учета, личные дела детей — всем этим занимаюсь я. Иногда в банк сбегать нужно, на почту, — мне труда не составляет, — перечисляет героиня. — Скоро уже будет шесть лет, как я официально работаю. Очень стараюсь все делать качественно. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И каждый день помню о том, что в меня поверили люди. Стараюсь не подводить их и эту веру.

Жизнь Иры без судьбоносных знакомств и правда могла сложиться совсем иначе. После дома малютки девочка попала в Речицкий дом-интернат для детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития, где и росла до совершеннолетия.

— К 18 годам на меня оформили все документы, по которым дальше я должна была отправиться в интернат. Не разбираясь, что я умею и чего хочу. Просто ради того, чтобы поставить галочку — «дело сделано». Но вдруг с рабочим визитом приехала моя нынешняя директор — Наталья Леонидовна — и все. Она и заприметила меня. Хотя ей сразу сказали, что моя судьба уже решена, она заинтересовалась и решила помочь.

Так в 19 лет Ирина попала в «Семейный дом-2000», основанный англичанами в деревне Климовка. С него, признается героиня, и началась ее новая жизнь.





— Я благодарна многим людям. Без них закончила бы свою жизнь в интернате. Не знаю даже, как Наталья Леонидовна заметила меня. Я по жизни зажигалка просто, шустрая. Наверно, этим на себя внимание и обратила, — улыбается Ира. — А еще мне очень помогла Наталья Григорьевна Семеняко из «Майского цветка», где я работаю.

Ирине повезло — на ее пути встретились небезразличные люди. Сегодня же вернуться к нормальной жизни таким же, как она, помогают различные программы. Например, проеект «Семья каждому ребенку», который реализуют Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Приорбанк. Благодаря ему каждый может пожертвовать любую сумму на помощь детям с инвалидностью, которые воспитываются в интернатах. Проект помогает детям восстановить контакт со своими родителями или найти новую семью, а молодым людям — наладить самостоятельную жизнь при поддержке специалистов и волонтеров, найти работу и решить другие проблемы. У желающих есть возможность сделать благотворительный взнос или оформить автооплату, чтобы поддерживать проект регулярно, жертвуя определенную сумму каждый месяц.





«Теперь у меня есть жизнь»

С мамой девушка познакомилась в свои 11 лет, когда вышел указ президента о выплате алиментов брошенным после рождения детям.

— Можно было просто написать заявление и лично не знакомиться. Но встреча произошла — по моей инициативе, — грустно улыбается Ира. — Мама иногда расплачется: «Извини, прости». Всегда говорю, чтобы не плакала. Сейчас я добилась того, что у меня есть работа, друзья, квартира, оздоровительные поездки в Италию (кстати, девушка свободно разговаривает на итальянском языке) — у меня есть жизнь.

Благодаря проекту «Семья каждому ребенку» и новой модели комплексной социальной помощи семьям, в которых есть дети с особенностями развития, для таких родителей, как Иринины, существует персональная программа помощи и реабилитации. В ней принимают участие педагоги, медработники и социальные службы. После анализа основных причин отказов от детей с инвалидностью становится понятно, что большинство родителей согласны забрать своих детей из интернатов в семью, но часто им неизвестно, каким образом организовать надлежащий уход и дать образование. Сейчас Приорбанк и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) курируют 350 таких семей в Гомельской области, а в следующие два года планируется охватить еще и семьи в Брестской и Витебской областях.





С получением социальной квартиры у Ирины тоже не все было гладко. Статус сироты она получила в 2000 году, а на очередь ее поставили лишь в 2008. Куда пропал срок в восемь лет, никто не объясняет.

— Когда я пришла на работу, моя директор узнала об этой истории и попросила принести и показать ей все бумажки — мол, слишком долго в очереди стою. После того, как она занялась моим делом, квартиру я получила спустя год, — рассказывает девушка. — До этого металась между общежитием и «Семейным домом».

Во внерабочее время Иру нечасто можно застать дома.





— Я люблю бегать по магазинам, независимо от того, есть в кошельке деньги или нет. Люблю выполнять просьбы друзей. Например, нужен кому-то «супер-пупер» шнур, который нигде не найти. А я заморочусь и обязательно отыщу. Если кому-то что-то необходимо отремонтировать, обращаются ко мне. Знаю все мастерские в городе, меня уже везде с улыбкой встречают, — рассказывает она. — На мероприятиях в «Майском цветке» я иногда люблю «подискжокеить» — скачиваю музыку, делаю нарезку в специальной программе, склеиваю — и все готово!

Этому Ирина научилась самостоятельно. Вообще, увлечений у девушки много, но одна из самых больших страстей — совсем из другой области.

— Я обожаю суши, — смеется она. — Как минимум, раз в неделю позволяю себе заказать их. Недавно был неудачный опыт — «траванулась». Но охота не прошла, только еще больше помешалась на них.

«Я верю в себя»

Точную цифру зарплаты героиня не называет, но говорит, что заработком довольна, и признается: собирать деньги она умеет, а вещи носит очень аккуратно.

— Не покупаю по сто пар обуви и курток. Потому что помню, как жила в интернате на 3 000 рублей (до деноминации), которые нам выдавали на целый месяц.

Рассказывая про быт, собеседница рассказывает о еще одном своем принципе. Она уже долгое время сортирует мусор, собирая его раздельно.





— У меня дома пять контейнеров. Все стараюсь делать правильно. Люди мне иногда говорят, что смысла в этом нет и что дело, по сути, бесполезное. На что всегда отвечаю: «Вы бросайте, куда хотите, а я буду делать так и никак иначе». Еще участвую в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» — это проект, в котором за счет сдачи пластиковых крышек собирают деньги на помощь детям с инвалидностью.

В целом, отношение Ирины к своей жизни философское. Несмотря на то, что ей пришлось пережить в своем возрасте.

— Людям, которые оказались в похожем на мое положении, хочу сказать одно: не нужно бояться, нужно действовать, — говорит она. — Заявлять о себе. И вообще, все в наших руках. Верю ли я в Бога? Я верю в себя.





Присоединиться к проекту «Семья каждому ребенку» и внести вклад в будущее детей Беларуси просто: можно сделать единовременный платеж с помощью сайта , или оформить подписку на ежемесячное списание с карты любой суммы от 1 белорусского рубля, а также через платежно-справочные терминалы, мобильный и интернет-банкинг Приорбанка, USSD-запрос *222*22# для абонентов МТС, систему «Расчет» (ЕРИП) .

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