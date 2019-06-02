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С «Заботой» о детях

03.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 1 мая по 1 октября в Беларуси проводится Республиканская межведомственная программа «Забота». Её цель — организация досуга детей и подростков в летний период.

Одной из главных причин совершения подростками правонарушений в летнее время является их незанятость. Уходя на каникулы, они зачастую предоставлены сами себе. В большинстве своём преступная деятельность несовершеннолетних носит корыстный характер и объясняется их стремлением к удовлетворению потребностей незаконным путём. Поэтому самым распространённым видом преступных посягательств в этой возрастной группе является кража имущества.

Важная роль в предупреждении правонарушений несовершеннолетних принадлежит родителям, педагогам, трудовым коллективам и органам внутренних дел. Основной задачей программы «Забота» является максимально занять несовершеннолетних в период школьных каникул и повысить уровень взаимодействия с заинтересованными ведомствами в деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствующих пьянству, наркомании и токсикомании и иных правонарушений.

Для того, чтобы избежать совершения подростками правонарушений в летнее время, в мае заинтересованными ведомствами была изучена летняя занятость подростков, то, где они планируют провести лето, будет оказываться помощь в направлении подростков в оздоровительные и палаточные лагери, трудовые бригады, в решении вопросов их трудоустройства. Приоритет отдаётся несовершеннолетним, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа в ИДН, проживающим в малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семьях. Многое в этой работе зависит от родителей. Кто как ни они должны убедить ребёнка в необходимости провести лето весело и с пользой в лагере или трудовой бригаде.

Юрий ЯРМОЛА, начальник ИДН Городокского РОВД.

 
 
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С 1 мая по 1 октября в Беларуси проводится Республиканская межведомственная программа «Забота». Её цель — организация досуга детей и подростков в летний...
 
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