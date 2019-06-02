Кражи «железных» коней

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В тёплое время года традиционно возрастает число краж велосипедов. Основной причиной совершения данного вида преступления в большинстве случаев является беспечность их владельцев.

Своих «железных коней» — от самых бюджетных моделей до многоскоростных спортивных красавцев — велосипедисты оставляют у магазинов, подъездов домов, торговых павильонов, на ночь — на лестничных пролётах многоэтажек. Это сподвигает злоумышленников на совершение кражи. Только в прошлом году в районе совершено 12 краж велосипедов, по которым возбуждены уголовные дела по ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все кражи были совершены путём свободного доступа: из них пять велосипедов похищены в общественных местах, два — из подъездов многоквартирных домов, два — из дач.

Многие владельцы велосипедов после уличных поездок не утруждают себя транспортировкой велосипеда в квартиру или на балкон, считая, что могут хранить велосипеды в подъездах, тем самым они нарушают правила пожарной безопасности. На путях эвакуации, к которым относятся помещения общего пользования жилых многоквартирных домов, запрещено хранение и размещение мебели, имущества, личных вещей.

Существует множество несложных и недорогих противоугонных устройств, которые помогут сохранить двухколёсного друга. Это может быть не только специальный трос с запирающим устройством, но и простая металлическая цепь, закрытая за звенья обычным навесным замком и прикреплённая к любому недвижимому предмету: дереву, столбу, к поручню на лестничной площадке. Доведите до автоматизма обязательный ритуал пристёгивания велосипеда (даже на незначительное время вашего отсутствия). Чтобы не стать жертвой преступления, рекомендуем провести маркировку основных узлов велосипеда. Не доверяйте посторонним людям своё транспортное средство и умейте отказать на просьбу прокатиться на велосипеде.

В случае обнаружения кражи незамедлительно обращайтесь в оперативно-дежурную службу Городокского РОВД по телефонам 4-10-02 либо 102.

Виктор ГАЛУЗО, ВрИОД начальника ООПП Городокского РОВД.