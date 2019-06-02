В добрый путь, выпускники!

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Вчера на центральной площади города прошёл районный праздник «Последний звонок-2019». Во взрослую жизнь в торжественной обстановке в этот день отправили 116 выпускников 11-х классов и 205 — 9-х. Тёплые слова в адрес ребят звучали от руководства района, директоров школ и учителей, родителей.





В красивой церемонии, которая обещает стать доброй традицией для нашего города, приняли участие выпускники СШ № 1 г. Городка, СШ № 2 г. Городка, Бычихинской, Пальминской и Езерищенской средних школ. Незаметно повзрослевшие девчонки и мальчишки, которые, казалось бы только вчера впервые робко вошли в стены школ, ставшие за годы учёбы родными, весело обменивались впечатлениями и планами на будущее. Гордые за своих детей родители едва сдерживали слёзы радости и лёгкой грусти от того, что под звонкие переливы последнего школьного звонка их дочери и сыновья шагают из беззаботного детства во взрослую жизнь, где нужно принимать решения и нести за них ответственность.

Поздравляя выпускников, председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач пожелал ребятам удачи в поступлении в выбранные ими учебные заведения, всегда помнить о крае, в котором они родились и взрослели, быть благодарными учителям и родителям, которые вложили в их обучение и воспитание силы и энергию. Глава района также поблагодарил преподавателей и родителей, пожелал, чтобы у них всегда были основания, чтобы гордиться детьми.

Пётр Петрович вручил благодарность райисполкома за высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе выпускнику СШ № 2 Денису Ласкину, благодарности за высокие достижения в учёбе и личный вклад в приумножение интеллектуального потенциала района — выпускникам СШ № 1 Владиславу Маршалкову, Юлии Левченко, Полине Михайловой, Елизавете Любавской, Игорю Миролюбову, Карине Салевич, Александру Кочанову, Кириллу Ляхновичу, Арине Свирейко, Арине Геращенко, Дарье Письменной, выпускницам СШ № 2 Ольге Карповой и Анастасии Довьяловой, выпускнику Езерищенской средней школы Кириллу Подмазову. Владиславу Маршалкову также передали специальный приз Министерства образования Республики Беларусь за победу в республиканском телевизионном проекте «Я знаю». Начальник отдела по образованию райисполкома Наталья Береснева, поздравив собравшихся, вручила благодарности отдела родителям детей, которые отлично учились, принимали активное участие в культурной, спортивной жизни своих школ и т. д. От лица родителей к ребятам обратилась начальник отдела загс Наталья Кочанова, она вручила диплом выпускнице 9-го класса СШ № 1 Анастасии Гамзюк, которая заняла первое место в областном конкурсе детского рисунка «Я и моя семья», который проводило главное управление юстиции Витебского облисполкома, в возрастной категории «от 13 до 16 лет».

Выпускники 9-х классов, некоторые из которых вернутся в родные школы для получения среднего образования, приняли участие в динамичном флешмобе. Ребята, окончившие 11-е классы, станцевали трогательный, последний школьный вальс. Свои пожелания старшим товарищам озвучили первоклашки, которым суждено принять учебную эстафету и гордо нести звание «ученик».

Любовь ШЛЕЙКО.