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В США 18 лет тюрьмы получил принц-самозванец Саудовской Аравии
Источник материала: Партизан
Мошенник погорел при попытке инвестировать в роскошный отель в Майами - его заподозрили, когда он был готов есть блюда из свинины и наняли детективов.
Энтони Жиньяк (фото - lawandcrime.com)
В США 48-летнего преступника Энтони Жиньяка, который выдавал себя за принца Саудовской Аравии Халида бен Аль-Сауда, приговорили к 18 годам лишения свободы за финансовое мошенничество. Об этом
Сказано, что он использовал подставную личность, чтобы обманывать инвесторов. Общая сумма ущерба десятков инвесторов - более 8 млн долларов.
Согласно документам суда, Жиньяк был под арестом 11 раз за последние 30 лет. Он использовал поддельные номерные знаки и фальшивые документы для себя и своей охраны. При этом он носил традиционную саудовскую одежду, дорогие украшения и часы. Мошенник путешествовал на частных самолетах, роскошных яхтах и коллекционировал предметы роскоши.
Частные детективы довели дело до федерального суда США. Злоумышленник признал вину.
перевод n
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Мошенник погорел при попытке инвестировать в роскошный отель в Майами - его заподозрили, когда он был готов есть блюда из свинины и наняли детективов.
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