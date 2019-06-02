В Беларуси сокращается площадь сельскохозяйственных земель

Такой вывод можно сделать из статистического обзора, подготовленного Белстатом ко Дню охраны окружающей среды Беларуси и Всемирному дню окружающей среды.





Если в 2010 году сельскохозяйственные земли в Беларуси занимали 42,9% всей территории, то к 2018 году они сократились до 40,8%. Сходная тенденция прослеживается и с землями, занимаемыми болотами и водными объектами. Если в 2010 году они составляли 6,5% территории страны, то в 2018 году - 6,1%.





В то же время увеличивается площадь земель, занимаемых лесами. В 2010 году они составляли 41,3%, а в 2018 - 42,3% всех земельных ресурсов Беларуси.





Также выросла с 9,4% до 10,8% территория "прочих земель".