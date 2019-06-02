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Boeing нашел дефектные детали у 312 самолетах

03.06.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые детали самолетов Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом.


Фото: Getty Images

Авиастроительная компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
 
Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737NG и 737MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности. Бракованные детали склонны к преждевременному износу.

"В США речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире – 133 NG и 179 MAX", – говорится в сообщении регулятора.
 
Напомним, ранее Boeing устранила неисправности в программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходит обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как полагают эксперты, и привело к крушению самолета Boeing 737 Max в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек.
 
В октябре 2018 года такой же Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты Boeing в своем воздушном пространстве.


 
 
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Некоторые детали самолетов Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом.
 
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