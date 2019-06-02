"Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного сериала "Чернобыль"

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Владимир Карачевский также рассказал, что "Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного мини-сериала "Чернобыль". "Коллеги, которые производили фильм, хорошо знают богатую костюмерную, оружейную и реквизиторскую базу "Беларусьфильма", и использовали наши возможности", - цитирует Белта. Сейчас в производстве киностудии находятся семь картин, производство еще четырех будет начато до конца года. акже рассказал, что "Беларусьфильм" помог с реквизитом для популярного мини-сериала "Чернобыль". "Коллеги, которые производили фильм, хорошо знают богатую костюмерную, оружейную и реквизиторскую базу "Беларусьфильма", и использовали наши возможности", -Белта. Сейчас в производстве киностудии находятся семь картин, производство еще четырех будет начато до конца года.





"Планы у нас большие, - подчеркнул Владимир Карачевский. - Ищем хороший сценарий для фильма о современной Беларуси. Мне кажется, эта тема у нас недосказана. Нам есть чем гордиться". Он также рассказал о создании картины "Янка Купала". В фильме задействованы белорусские актеры и лишь один приглашенный актер (родом из Латвии, но имеющий белорусские корни). Он и сыграл классика. На главную роль было предложено более 30 кандидатур. "Планируем осенью начать фестивальную историю фильма", - добавил Владимир Карачевский.





Он отметил, что киноиндустрия в современном мире не просто съемки фильмов, но и продвижение страны, ее позиционирование. Например, съемки "Игры престолов" в Хорватии и Черногории пробудили интерес к этим странам у туристов. "Мы должны открывать нашу страну для кинопроизводителей со всего мира. Нужно создавать отдельную программу (и такой опыт есть у всех наших соседей) и, первое, рассмотреть возможность введения системы рибейтов (возврат кинокомпаниям части затрат на производство фильмов. - Прим. БЕЛТА). Мы начали работу над этим", - отметил Владимир Карачевский.



