Ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов





Решающий матч турнира прошел в субботу в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля". 27-летний ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.





"Ливерпуль" в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Голландский защитник, перешедший в "Ливерпуль" зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году английский клуб также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил испанскому "Реалу" со счетом 1:3.



