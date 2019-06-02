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Ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов
Источник материала: Партизан
Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан самым ценным футболистом финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма",
Решающий матч турнира прошел в субботу в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля". 27-летний ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
"Ливерпуль" в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Голландский защитник, перешедший в "Ливерпуль" зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году английский клуб также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил испанскому "Реалу" со счетом 1:3.
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Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан самым ценным футболистом финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает Oxu.Az...
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