Юлия Латынина на Эхе Москвы . — Вот в наш информационный век защищенность сетей — это спрос потребителя номер один. А тот, кто создаст сеть защищенную, будет миллиардером, собственно, становится миллиардером как Павел Дуров. — Есть одна вещь, на которой не любят заострять внимание наши искатели духовный ценностей. Наш век устроен так, что если вещь хорошо сделана, она становится массовой, — рассуждаетна. — Вот в наш информационный век защищенность сетей — это спрос потребителя номер один. А тот, кто создаст сеть защищенную, будет миллиардером, собственно, становится миллиардером как





И вот если кто-то отводит вас в сторону и говорит: «Вот у меня есть суперэксклюзив: всего два аппаратов за 30 миллиончиков рублей. Сможете общаться на расстоянии 20 километров друг с другом», то гоните его в шею, потому что если бы этот человек создал, действительно, надежную систему и, действительно, надежные алгоритмы, он бы сейчас уехал из России и был бы миллиардером, как Павел Дуров.





А если вам нечего предложить публике и широкой публике и потребителю, который платит своими деньгами или который доверяет вашему продукту, потому что доверяют другие люди, то тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый (или гены ортологические)».





Так что я могу вам сказать, что если говорить о надежности, не пользуйтесь этой штукой за 30 миллионов, а пользуйтесь Телеграмом. Он гораздо безопасней, несмотря на то, что в нем нет замечательного квантового фотона.



