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Названы продукты, которые лучше аспирина разжижают кровь

03.06.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проблемы с кровью говорят о наличии заболеваний в организме человека.

Проблемы с кровью говорят о наличии заболеваний в организме человека. Которые приводят к ухудшению работы сосудов и появлению тромбов. Такие осложнения легко могут привести к инсульту. О важности крови в организме человека спорить бесполезно. Влияние на качество крови оказывает все, начиная от образа жизни, заканчивая рационом питания. Специалисты составили список продуктов, которые помогают свертываемости крови и даже наоборот, они делают ее лучше и помогают избежать проблем.

Продукты, которые разжижают кровь лучше аспирина

Загустевшая кровь не самое лучшее явление в организме человека, которое может привести к тромбозу и варикозу. Затрудняется работа сосудов, после чего образуются сгустки крови, которые могут блокировать проходимость мелких сосудов. Такие проблемы в итоге приводят к инсульту. Если есть вероятность, что такого рода проблемы присутствуют, то лучше всего проконсультироваться с врачом и внести определенные продукты в свой рацион питания. Они помогут разжижать кровь и улучшат общее состояние крови.

Самое основное, с чего стоит начать это нормализовать водный баланс организма. Употребление воды должно быть в достаточном количестве около 2, 5 литров в сутки. Все зависит от индивидуальности, возможно, понадобиться и большее количество. В организме должно быть достаточно жидкости. Помочь определиться с объемом сможет специалист.

Малина и льняное масло разжижает кровь лучше аспирина

Малина – это продукт, которое по своим компонентам похож на аспирин, который часто используют для того, чтобы снизить кровяную вязкость. Единственное отличие в том, что малина в отличие от аптечного препарата не имеет побочных явлений. Такие как ухудшение работы желудка и его слизистой. Специалисты современной медицины советуют употреблять малину в свежем виде и консервированном. Даже листья этого растения могут стать прекрасным лекарственным препаратом для улучшения крови. Для этого необходимо собирать листья малины и смородины и подсушивать, а при необходимости делать отвар.

Льняное масло – это еще одно прекрасное средство, которое поможет улучшить кровь и заменить аптечный аспирин, который имеет свои противоречия. Во льне присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты и витамины Е. Благодаря чему могут восстанавливать сосуды, которые потеряли эластичность.

Такие продукты как жирная рыба, морская капуста и чеснок помогают разжижать кровь

Жирная рыба – содержит полезные жиры и является лучшим помощником в борьбе с атеросклеротическими бляшками. Прекрасно заменяя собой аптечные препараты.

Чеснок – это продукт, который славиться в народе своими способностями, вкусом и ароматом. Его можно использовать как сильный антиоксидант. Чеснок имеет противовоспалительное действие и способствует тромбовому рассасыванию. Лучше всего для улучшения крови использовать свежий чеснок, который немного был подвялен.

Морская капуста – еще один продукт полезный для крови. В нем содержится такой компонент как йод. Благодаря его влиянию на вязкость крови, повышается тонус сосудистой системы. В принципе все морепродукты оказывают на кровь благотворное влияние и помогают держать ее в норме, так что стоит всегда отделять особое место на столе для данных продуктов.


 
 
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