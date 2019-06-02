Максакова назвала убийцу мужа и напророчила его дочери «лечение до гроба»









«НТВ». Максакова дала каналу эксклюзивное интервью, которое назвала «официальным обращением к Следственному комитету». С таким заявлением певица выступила в эфиреМаксакова дала каналу эксклюзивное интервью, которое назвала «официальным обращением к Следственному комитету».





Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признаётся в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, - сказала Максакова в интервью.





Ранее женщина считала, что смерть ее второго мужа произошла по вине Владимира Тюрина. Однако сейчас она в корне изменила свое мнение и извинилась перед Тюриным.





belnovosti.by Возможной причиной конфликта двух приятелей стала московская квартира Вороненкова. Незадолго до его смерти Вороненков и Панаитов обменяли свои квартиры в Киеве и Москве. При этом дочери Вороненкова дали подписать бумаги, что она получила 38 миллионов рублей, пишет





Сейчас Маскакова обеспокоена состоянием дочери Вороненкова. По ее словам, девушка сейчас находится в центре реабилитации наркоманов.





Я боюсь, что ее могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали, — заявила Максакова.