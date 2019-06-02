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Какие машины бросают минчане, и что делают с автохламом в Минске

03.06.2019 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как поступают с транспортом, который долгое время томится на приколе, да еще в неопрятном виде.

Какие машины бросают минчане, и что делают с автохламом в Минске
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Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в государственном объединении «Гаражи, автостоянки и парковки».

Главный инженер Петр Прудников привел статистику: за последние 3 года в столице принудительно эвакуированы свыше 1 690 неэксплуатируемых транспортных средств. Из них 350 утилизированы после того, как суды признали технику бесхозной, еще примерно 100 машин отправлены на металлолом владельцами.

Берут на заметку бесхозный транспорт и позже принимают по нему решения работники коммунальных и дорожных служб. Все зависит от того, где хранится авто — во дворе или на улице. Выявить автохлам просто: на машине отсутствуют элементы, предусмотренные конструкцией (стекла салона, колеса, части кузова), есть деформация и повреждения, при которых запрещается участие в дорожном движении. ГАИ устанавливает собственника. Ему предлагают переместить средство передвижения на охраняемую стоянку или утилизировать. По истечении месяца, если реакции нет, составляются акт осмотра и перевозят авто на охраняемую стоянку.


— Чтобы забрать автомобиль, владельцу нужно оплатить услуги по перемещению транспортного средства на стоянку (63 рубля) и хранению (1 рубль 20 копеек за сутки), — напоминает П. Прудников. — Долгие раздумья не на пользу владельцу, ведь с каждым днем сумма долга увеличивается и возвращать собственность обратно становится делом хлопотным и зачастую невыгодным. Ну а если реакции не последует в течение трех месяцев, готовят документы в суд для признания транспортного средства бесхозным.

Автомобильный парк в последние годы заметно помолодел. Продать подержанную технику бывает проблематично, особенно ту, которая не на ходу или с повреждениями. Вот и хранится этот транспорт на городских улицах и под окнами жилых домов. В Минске определены девять автостоянок, куда его доставляют при очистке территории. На одной из них и побывал корреспондент.

Александр Кашинский пятый год трудится контролером автостоянки № 45. За это время пропустил через шлагбаум и записал в журнал не одну сотню автомобилей.

— Стоянка рассчитана на 400 машино-мест, 105 из них занимают постоянные клиенты, — говорит он. — Раньше автовладельцы были более активными, записывались к нам на несколько лет вперед. Теперь предпочитают хранить личный транспорт как можно ближе к дому. Хотя здесь надежней, под охраной.


— К вам привозят и бросовый транспорт?

— Да, для него отведено особое место, — отвечает контролер и открывает журнал учета. — Есть и старожилы. К примеру, черная «Ауди» доставлена на стоянку 30 ноября 2016 года. В списке значатся и другие машины. Можем познакомиться с экспонатами на колесах. Хотя у некоторых они отсутствуют.

Отдельные экземпляры техники выглядят удручающе: у одних коррозия съела кузов до дыр, у других нет стекол и зеркал, повреждены бамперы, неважно выглядит салон. А вот Kia и Volkswagen почти в идеальном состоянии. Видно, что за ними ухаживали.

— В чем особенности приемки такой техники?

— Эвакуатор привозит машину, сгружает. Сопровождающий — чаще всего это представитель ЖЭУ или «Ремавтодора» Первомайского района — передает мне протокол осмотра. После сверки данных беру автомобиль под охрану.

Смотришь на автомобили и думаешь: машины, как и люди, тоже стареют. Состояние значительно ухудшается, когда они долго остаются без движения. Как, например, бежевый «Москвич-412».

— Хранится на стоянке даже грузовой тентованный «МАЗ», — обращает внимание А. Кашинский. — До этого он 3 года стоял за пределами объекта. В июне прошлого года большегруз переставили на площадку, чтобы не мешал другому транспорту. «ГАЗ-2705» доставлен к нам в марте работниками ЖЭУ-2, а уже спустя неделю его забрал хозяин, предварительно оплатив услуги. С остальными автомобилями дела обстоят хуже. На многих нет регистрационных знаков, соответственно, определить владельца проблематично.

К старожилам на колесах контролер автостоянки относит и старенький «ВАЗ». Тот полтора года простоял на Логойском тракте. Хозяин так и не объявился. «Москвич» по соседству с виду выглядит ухоженным, но внешний вид портит ржавчина на металле. А вот резина на колесах почти новая. Томится на стоянке и «ГАЗ-24 Волга» — в свое время популярная у водителей модель. Хозяин авто умер, а дети отказываются его забирать.

— Грустная история и у Ford Fiesta, — подытожил собеседник. — Его владелец пообещал вернуться за машиной. С того времени прошло почти 2 года…

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Как поступают с транспортом, который долгое время томится на приколе, да еще в неопрятном виде.
 
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