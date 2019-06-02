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«Великий тренер, великая команда!» Домрачева радуется победе «Ливерпуля» в ЛЧ
Источник материала: Партизан
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева очень обрадовалась победе футбольного клуба «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов,
В своем Инстаграм четырёхкратная олимпийская чемпионка разместила фото, на котором запечатлена рядом с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клопом и своим супругом Оле Эйнаром Бьорндаленом. Все трое одеты в кепки.
«Что если эти кепки приносят удачу?» – написала Дарья.
И тут же – о «Ливерпуле» и ее наставнике: «Великий тренер, великая команда, с сильным командным духом! Чемпионы!».
Напомним, в финале Лиги чемпионов в субботу вечером «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и взял главный трофей. Юргена Клоп у руля команды с 2015 года, это их первая совместная победа в ЛЧ.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева очень обрадовалась победе футбольного клуба «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, сообщает корреспондент агентства...
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