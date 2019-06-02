Минсвязи выпустит марку из серии «Достижения белорусской медицины»

Министерство связи и информатизации 7 июня выпустит в обращение почтовую марку «РНПЦ ОМР имени Н.Н.Александрова. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться» из серии «Достижения белорусской медицины», сообщает пресс-служба РУП «Белпочта».

Дизайн марки разработала художница Евгения Бедоник. Тираж составит 40 тыс. экземпляров.

В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

В день выпуска марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) проведут специальное гашение на конверте "Первый день".

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова - ведущее онкологическое учреждение Беларуси, оказывающее полный спектр услуг в области диагностики, лечения и образования. Является самым крупным исследовательским медучреждением страны.

Центр был образован в 1959 году как Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР. Лауреат международной премии "Европейское качество" (2009 год), премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" (2017 год).

Ежегодно в РНПЦ проходят диагностические исследования и получают лечение более 11 тыс. пациентов.