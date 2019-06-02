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Минсвязи выпустит марку из серии «Достижения белорусской медицины»
03.06.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство связи и информатизации 7 июня выпустит в обращение почтовую марку «РНПЦ ОМР имени Н.Н.Александрова. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться» из серии «Достижения белорусской медицины», сообщает пресс-служба
Дизайн марки разработала художница Евгения Бедоник. Тираж составит 40 тыс. экземпляров.
В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.
В день выпуска марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) проведут специальное гашение на конверте "Первый день".
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова - ведущее онкологическое учреждение Беларуси, оказывающее полный спектр услуг в области диагностики, лечения и образования. Является самым крупным исследовательским медучреждением страны.
Центр был образован в 1959 году как Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР. Лауреат международной премии "Европейское качество" (2009 год), премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" (2017 год).
Ежегодно в РНПЦ проходят диагностические исследования и получают лечение более 11 тыс. пациентов.
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В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.
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