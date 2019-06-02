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В Минск прибыл новый российски посол
Источник материала: БДГ
Дмитрий Мезенцев, который сменил на посту посла России в Беларуси скандально известного и внезапно уволенного в апреле Михаила Бабича, прибыл в Минск ровно в срок - 2 июня.
Как ранее сообщалось, с конца апреля временным руководителем дипслужбы РФ в Минске
30 мая новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в очередном интервью российским СМИ рассказал, какой свою работу в Минске в будущем, а также ответил на вопрос, как, по его мнению, правильно называется наша страна. Он также сообщил, что заступит на свой новый пост 2 июня.
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Дмитрий Мезенцев, который сменил на посту посла России в Беларуси скандально известного и внезапно уволенного в апреле Михаила Бабича, прибыл в Минск ровно в срок -...
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