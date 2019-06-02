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В Минск прибыл новый российски посол

03.06.2019 09:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дмитрий Мезенцев, который сменил на посту посла России в Беларуси скандально известного и внезапно уволенного в апреле Михаила Бабича, прибыл в Минск ровно в срок - 2 июня.

Как ранее сообщалось, с конца апреля временным руководителем дипслужбы РФ в Минске выступал советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев. Бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич Минск покинул пости сразу после того, как был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». В должности посла он проработал около восьми месяцев.

30 мая новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в очередном интервью российским СМИ рассказал, какой свою работу в Минске в будущем, а также ответил на вопрос, как, по его мнению, правильно называется наша страна. Он также сообщил, что заступит на свой новый пост 2 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Мезенцев, который сменил на посту посла России в Беларуси скандально известного и внезапно уволенного в апреле Михаила Бабича, прибыл в Минск ровно в срок -...
 
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