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«Беларусьфильм» помог с реквизитом для популярного сериала «Чернобыль»

03.06.2019 09:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Беларусьфильм» помог с реквизитом для популярного сериала «Чернобыль»
Кадр из фильма

«Коллеги, которые производили фильм, хорошо знают богатую костюмерную, оружейную и реквизиторскую базу "Беларусьфильма", и использовали наши возможности», - слова Карачевского приводит БЕЛТА.

По его словам, сейчас в производстве киностудии находятся семь картин, производство еще четырех будет начато до конца года. 

«Планы у нас большие. Ищем хороший сценарий для фильма о современной Беларуси. Мне кажется, эта тема у нас недосказана. Нам есть чем гордиться».

Премьера мини-сериала «Чернобыль», созданного совместно американским каналом HBO с британской телесетью Sky, состоялась в начале мая 2019 года. Сериал быстро набрал популярность. По данным IMDb, он считается самым популярным в мире, опережая даже «Игру престолов».

«Беларусьфильм» помог с реквизитом для популярного сериала «Чернобыль»
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Об этом сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский в интервью телеканалу «Беларусь 1».
 
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