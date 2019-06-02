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«Беларусьфильм» помог с реквизитом для популярного сериала «Чернобыль»
03.06.2019 09:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Коллеги, которые производили фильм, хорошо знают богатую костюмерную, оружейную и реквизиторскую базу "Беларусьфильма", и использовали наши возможности», - слова Карачевского приводит
По его словам, сейчас в производстве киностудии находятся семь картин, производство еще четырех будет начато до конца года.
«Планы у нас большие. Ищем хороший сценарий для фильма о современной Беларуси. Мне кажется, эта тема у нас недосказана. Нам есть чем гордиться».
Премьера мини-сериала «Чернобыль», созданного совместно американским каналом HBO с британской телесетью Sky, состоялась в начале мая 2019 года. Сериал быстро набрал популярность. По данным IMDb, он считается самым популярным в мире, опережая даже «Игру престолов».
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Об этом сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский в интервью телеканалу «Беларусь 1».
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