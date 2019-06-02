В Сети появились «живые» фото Xiaomi Mi Band 4

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового фитнес-трекера — Mi Band 4. В Сети недавно появились «живые» фотографии новинки. Об этом пишет gagadget.





Судя по снимкам, внешне устройство мало чем будет отличаться от фитнес-трекера нынешнего поколения. Xiaomi Mi Band 4 выполнен в форме капсулы, которая помещается в силиконовый чехол. Передняя сторона гаджета вмещает цветной дисплей с сенсорной кнопкой управления системой, сзади — датчики для отслеживания сердцебиения и коннекторы для подзарядки.









Скорее всего, Mi Band 4 выйдет в двух версиях — с NFC-модулем и без него. Объем аккумулятора составит 135 мА·ч, в наличии окажется и Bluetooth-модуль версии 5.0.

О точной цене гаджета или дате его анонса пока не сообщается.

Посмотрите, сколько у нас стоят нынешние фитнес-браслеты Xiaomi: