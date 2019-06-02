Фастфуд для плебса. Почему богачи и звёзды отказываются от гаджетов

Источник материала: Аргументы и факты

Мир снова поделился на богатых и бедных, но уже по другому признаку: «онлайн» и «офлайн».

Услуги онлайн, гаджеты, соцсети, мессенджеры стали чем-то вроде электронного фастфуда общества потребления, уделом бедных и обездоленных. А офлайн – то есть то, что можно получить без компьютерных технологий, – всё больше превращается в привилегию людей богатых, знак статуса и обеспеченности.

Об этом всё чаще говорят мировые СМИ. Богачи и звёзды шоу-бизнеса объявляют, что отказываются от гаджетов, потому что те «засоряют мозг» и мешают радоваться жизни в полной мере. Зависание в соцсетях называют вредной привычкой сродни курению. Взять, к примеру, Элтона Джона – любой виртуал он искренне презирает, предпочитая ему реальный мир. Написать певцу электронное письмо невозможно – все подобные контакты осуществляются только через прислугу. Джонни Депп тоже давно исключил из своего обихода мобильный телефон, гаджеты и соцсети. Некоторые представители элиты, которых «достала» зависимость от смарт­фонов, переходят на простейшие модели телефонов – старые добрые «раскладушки» и другие «древние» трубки, по которым в лучшем случае можно только звонить и отправлять СМС. Тем самым они бросают вызов цифровой эпохе, подчёркивают своё нежелание становиться приложением к смартфону. Модно также устраивать себе «разгрузочные дни» без телефона и гаджетов – не листать ленты, не общаться в соцсетях и не отвечать на письма и сообщения. Особо продвинутые поручают вести свои страницы в соцсетях специально нанятым людям.

«Пластиковая каша»

«В 1990-е мобильники и домашний Интернет были яркой новинкой, привилегией продвинутых слоёв общества, – объяснил «АиФ» психолог и психотерапевт, директор Школы современных психотехнологий Александр Мымрин. – Сегодня это приелось, стало частью массовой культуры потребления. И приоритеты снова поменялись: гаджеты впали в немилость у «хай-класса» как суррогат и дешёвая имитация действительности. Подлинность, естество признаются им как безусловная ценность».

Помните пластиковую кашу из фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза!»? Сегодня эта «пластиковая каша» в виде всевозможных гаджетов входит в ежедневное «меню» большин­ства жителей Земли – за исключением разве что самых отсталых стран. «Но богатым нужно всё натуральное, они готовы за это платить, – говорит Александр Мымрин. – Для бедных сам по себе гаджет – уже некий признак состоятельности. Мол, если я купил крутой айфон, значит, и я сам крут. Однако стремление выделиться таким образом характерно скорее для молодёжи. Людям состоявшимся это, как правило, уже не нужно».

«Сегодня основные потребности населения на Западе в основном удовлетворены, компании уже не получают сверхприбылей и вынуждены создавать такие потребности, которых у людей нет. Им необходимо либо максимально примитивизировать покупательские запросы, либо придумать новые, виртуальные. Потому всё уходит в онлайн, – сказала «АиФ» кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольга Четверикова. – То же самое с некоторым запозданием происходит и в России. Упрощение мировосприятия, сведение запросов и жизненных интересов к элементарным шаблонам – одно из правил «нового дивного цифрового мира», в котором мы уже, по сути, живём. Богатые же оставляют для себя другой образ жизни, в котором ценность имеет то, что можно получить вживую, пощупать руками».

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К тому же у гаджетов есть и ещё один серьёзный изъян. «Электронные девайсы – это новый способ управления человеком, контроля за его сознанием, – говорит Ольга Четверикова. – Гаджет кодирует нас, поскольку заложенные в него программы определяют, чем человек должен заниматься, о чём думать, как рассуждать, какой образ жизни вести. Гаджеты придумали люди небедные, поэтому в отношении себя они это программирование, естественно, применять не станут, используя цифровые технологии в очень ограниченном объёме. Да, помощь живых специалистов – нянь, репетиторов, тренеров и др. – обходится дороже, чем дистанционное обучение и прочие онлайн-услуги, но состоятельные люди готовы раскошелиться за «штучный» товар, а не за ширпотреб. И наоборот: чем беднее люди, тем охотнее они пользуются гаджетами и уходят в Интернет. А там их самих и их детей нагружают играми, шоу и прочими забавами, отрывающими от «серой действительности». Вместо реальных услуг они довольствуются дешёвыми виртуальными заменителями: онлайн-курсами вместо обучения у живых педагогов, видеоуроками вместо занятий с тренером в спортзале, самолечением в Интернете вместо посещения врачей».

Представители элиты на Западе, в том числе боссы высокотехнологичных компаний, давно обучают своих детей в частных школах, где пользование гаджетами сведено к минимуму, напоминает эксперт. «В этих учебных заведениях почти не используют компьютеры, там учат по обычным учебникам, пишут мелом на «старорежимных» досках и авторучками на бумаге. Богатые родители знают: «компьютерные детки», которые проводят время, уткнувшись в смартфоны, как правило, не слишком сообразительны, хуже знают языки, больше склонны к депрессиям, инфантильности и подвержены «цифровому слабоумию». По этой причине отпрыски элитариев проводят один на один с дисплеем меньше времени, чем дети бедных.

Тем временем в России программы дистанционного обучения настойчиво внедряют в обычной школе и вузах. Вместо того чтобы создавать новые школы в сёлах, учеников переводят на онлайн-учёбу, предлагая им слушать уроки, которые читают в крупных городах. За счёт сокращения числа учителей и школ снимается «лишняя» нагрузка с бюджета. То же самое со здравоохранением. Богатые лечатся в дорогих клиниках, где с каждым занимаются особо, а компьютерные технологии – лишь подспорье для живого лечения. Остальных же вытесняют в дистанционную медицину: по Интернету без проблем можно получить недорогие рекомендации по поводу того, какое лекарство принимать в случае болезни. Реклама частных центров обещает: «Мы делаем медицинские услуги более доступными. Записывайтесь на онлайн-консультацию и общайтесь с компетентными врачами из любой точки мира». Это вместо вызова врача на дом или приёма в поликлинике, а зачастую и вместо курса лечения в стационаре».

Цифровое гетто

«Я знаю миллионеров и даже миллиардеров, которые регулярно пользуются онлайн-услугами, – возражает президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. – С онлайн-образованием и медициной тоже не всё так однозначно. Традиционное образование уже устарело по всему миру: зачастую информация в Интернете более свежая, чем то, что рассказывает профессор с кафедры. Конечно, живой контакт со специалистом очень важен, в том числе и как наставничество. Но если человек хочет получить всё самое новое, он будет брать информацию и онлайн, и офлайн. Это тоже не зависит от богатства или бедности – только лишь от желания и уровня интеллекта, менталитета».

Однако зачастую всё, что можно получить в виртуальном мире, – дешёвые услуги низкого качества, – считает Ольга Четверикова: «В онлайн-торговле можно скорее заставить покупателя купить то, что вам нужно. Когда человек покупает какую-то вещь вживую, он может сразу оценить её качество. А в Интернете можно продать что угодно. Основную массу населения загоняют в «цифровое гетто» услуг».

«Только ли из-за дешевизны массы полюбили онлайн? – размышляет Александр Мымрин. – Нет, скорее из-за «тупизны». Гаджеты, виртуальный мир – это постоянный вал информации, который затягивает, как водоворот, засоряет мозг, отнимает время и силы. От него быстро устаёшь и хочешь освободиться. Люди богатые уловили это и бегут не за информационным потоком, а за жизненным переживанием. Виртуальный мир – уход от реальности, трудностей жизни. Богатому человеку убегать от действительности не нужно, поскольку иначе он не будет богатым. Он должен постоянно находиться в связке с реальностью. А с гаджетом у него останутся иллюзии, но не будет прибыли. По-мужски говоря: чем больше ты «общаешься» с резиновой женщиной, тем меньше вероятности, что у тебя появится реальная, и дети точно не родятся. Богатые предпочитают быть, а не казаться. Ведь в соцсетях и блогах мы такие, какими хотим себя преподнести, – зачастую пускаем пыль в глаза, не имея чего-то в наличии, выдаём желаемое за действительное. Там у нас есть то, чего нет в жизни. Это удел бедных людей».