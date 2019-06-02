Чтобы лето было безопасным

Источник материала: Кобринский вестник

В преддверии окончания учебного года и Международного дня защиты детей в актовом зале Кобринского государственного политехнического колледжа начальником Кобринского отдела охраны подполковником милиции Ульяном Колядичем проведена профилактическая беседа с учащимися учебного заведения по вопросам безопасности детей на летних каникулах, в том числе и безопасности дорожного движения, поведения в быту, на водоемах, лесных массивах.

Также ребята с интересом познакомились с основными задачами и функциями, а также историей и современностью службы охраны города.







Молодым ребятам кто уже сейчас задумывается над будущей профессией после службы в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь Ульян Андреевич рассказал основные требования для приема на службу в подразделения охраны.

Андрей ДОРОГОКУПЕЦ.