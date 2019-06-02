Дирекция и ЮНИСЕФ высадили аллею деревьев в честь маленьких граждан Беларуси

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Торжественная церемония посадки деревьев, приуроченная ко Дню защиты детей, состоялась сегодня на прилегающей к Национальному олимпийскому комитету Республики Беларусь территории.

В мероприятии приняли участие представитель и Звездный посол мультиспортивного форума от имени Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктор Рашед Мустафа Сарвар, а также заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

— Как известно, дерево является одним из самых универсальных символов жизни, поэтому с появлением детей многие родители стремятся посадить в честь нового члена семьи свое собственное дерево, — рассказал об идеи совместного проекта Анатолий Котов. Мы пошли тем же путем и решили вместе с нашим некоммерческим партнером по социальному наследию высадить в честь маленьких граждан Беларуси целую аллею. Надеемся, что деревья приживутся и будут крепнуть с каждым годом на радость жителям района.

Организация сегодняшней церемонии именно в партнерстве с Детским фондом ООН не случайна. Ведь международная организация уже более 70 лет защищает права всех детей в 190 странах мира, поэтому совместная акция в День защиты детей должна стать, по мнению организаторов, дополнительным напоминанием о том, что каждый ребенок, как и только что высаженное дерево, нуждается в защите и безопасности.

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь желает каждому ребенку спортивного, счастливого и безопасного детства!