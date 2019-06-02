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Глава «Беллегпрома» намерена остановить динамику секонд-хенда на белорусском рынке

03.06.2019 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава «Беллегпрома» намерена остановить динамику секонд-хенда на белорусском рынке

фото: modamax.by

Недавно назначенная на должность председателя «Беллегпрома» Татьяна Лугина рассказала, что у нее есть «своя точка зрения» по поводу секонд-хенда и продукции, продаваемой индивидуальными предпринимателями.

В интервью, которое Лугина дала телеканалу СТВ, затрагивались вопросы конкуренции между предприятиями легпрома и бизнесом. В частности, шла речь о секонд–хенде и продукции, представленной индивидуальными предпринимателями. На вопрос о том, требует ли эта сфера какого-то дополнительного регулирования, Татьяна Лугина ответила утвердительно: «Абсолютно. Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация – что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась».

Что касается развития предприятий легкой промышленности, то главными задачами Лугина считает развитие продаж и маркетинга, работу с ассортиментом. Глава концерна считает необходимым развивать онлайн-продажи белорусской продукции в соответствии с мировыми трендами, а также намерена серьезно изучить ассортимент белорусских предприятий легпрома: «Ждет ли покупатель тот ассортимент, нужен ли он. Хочется, чтобы все-таки наши люди были одеты и красиво одеты именно в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий. И все свои ближайшие импульсы и энергетику направим на то, чтобы все-таки любовь к белорусской одежде у населения только прирастала и особенно – у молодежи. Потому что именно на молодежь я хочу сделать ставку, чтобы все-таки молодежь любила белорусское».

 
 
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Недавно назначенная на должность председателя «Беллегпрома» Татьяна Лугина рассказала, что у нее есть «своя точка зрения» по поводу секонд-хенда и продукции,...
 
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