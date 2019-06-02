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Глава «Беллегпрома» намерена остановить динамику секонд-хенда на белорусском рынке
03.06.2019 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: modamax.by
Недавно назначенная на должность председателя «Беллегпрома» Татьяна Лугина рассказала, что у нее есть «своя точка зрения» по поводу секонд-хенда и продукции, продаваемой индивидуальными предпринимателями.
В интервью, которое Лугина дала телеканалу
Что касается развития предприятий легкой промышленности, то главными задачами Лугина считает развитие продаж и маркетинга, работу с ассортиментом. Глава концерна считает необходимым развивать онлайн-продажи белорусской продукции в соответствии с мировыми трендами, а также намерена серьезно изучить ассортимент белорусских предприятий легпрома: «Ждет ли покупатель тот ассортимент, нужен ли он. Хочется, чтобы все-таки наши люди были одеты и красиво одеты именно в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий. И все свои ближайшие импульсы и энергетику направим на то, чтобы все-таки любовь к белорусской одежде у населения только прирастала и особенно – у молодежи. Потому что именно на молодежь я хочу сделать ставку, чтобы все-таки молодежь любила белорусское».
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Недавно назначенная на должность председателя «Беллегпрома» Татьяна Лугина рассказала, что у нее есть «своя точка зрения» по поводу секонд-хенда и продукции,...
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