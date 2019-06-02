Новейший миномет «Молот Тора» ведет огонь - завораживающее видео

Источник материала: Tut.by

Британский оборонный гигант BAE Systems выпустил новое видео о современной минометной системе «Мьёльнир» или «Молот Тора», пишет defence-blog.com.

What fires four rounds in less than 10 seconds? Meet the #CV90 Mjölner Mortar System, known as “the Hammer of Thor”. https://t.co/8zqwRFXAm6 pic.twitter.com/Zx6zdsdLOe — BAE Systems, Inc. (@BAESystemsInc) 31 мая 2019 г.

В скандинавской мифологии Мьёльнир — молот бога Тора, настолько мощный, что способен вызывать гром и молнии.

Минометная система Mjölner, разработанная шведским подразделением британского гиганта BAE Systems Hägglunds, позволяет вести разрушительный навесный огонь любому подходящему транспортному средству, неважно, колесному или гусеничному. В результате можно создавать очень гибкую систему, рационально используя преимущества различного транспорта и увеличивая огневую мощь на нужных участках.

Конструктивно «Молот Тора» представляет собой турель с двумя гладкими стволами калибром 120 мм. Перезаряжание происходит с казенной части, позволяя легко и быстро вести огонь в любых боевых условиях.

«Мьёльнир» способен поворачиваться по горизонтали до 60 градусов, угол возвышения ствола от 45 до 85 градусов позволяет накрывать цели в широком диапазоне. Особо отмечается, что «Молот Тора» способен сделать четыре выстрела менее чем за 10 секунд.

В транспорте «Мьёльнир» благодаря удачной эргономике занимает сравнительно немного места. Боезапас составляет 56 мин.