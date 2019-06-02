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9 известных (пока не в Беларуси) людей, за которыми стоит следить. В списке 19-летний блогер
Источник материала: Tut.by
Каждый год журнал TIME обращает внимание на ярких молодых людей, делает с ними интервью и объявляет их next generation leaders, то есть лидерами нового поколения. Например, в 2016 г. писали даже про Сиршу Ронан — актрису, которую сегодня знают все. В прошлом году отметили корейскую группу BTS и футболиста Килиана Мбаппе, которому было всего 19, когда он выиграл чемпионат мира. Еще и половина 2019-го не прошла, но в рубрике журнала набралось аж 10 персон, в том числе — Грета Тунберг, о которой вы точно слышали. Эту шведскую школьницу
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Журнал TIME ежегодно разговаривает с несколькими подростками, которые становятся героями нового поколения. Подъехал выпуск 2019. Поверьте, эти ребята очень крутые.
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