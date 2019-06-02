9 известных (пока не в Беларуси) людей, за которыми стоит следить. В списке 19-летний блогер

Источник материала: Tut.by

Каждый год журнал TIME обращает внимание на ярких молодых людей, делает с ними интервью и объявляет их next generation leaders, то есть лидерами нового поколения. Например, в 2016 г. писали даже про Сиршу Ронан — актрису, которую сегодня знают все. В прошлом году отметили корейскую группу BTS и футболиста Килиана Мбаппе, которому было всего 19, когда он выиграл чемпионат мира. Еще и половина 2019-го не прошла, но в рубрике журнала набралось аж 10 персон, в том числе — Грета Тунберг, о которой вы точно слышали. Эту шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию, а ей всего 16. В общем, давайте срочно познакомимся с 9 остальными героями, чтобы потом было не стыдно их не знать.