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9 известных (пока не в Беларуси) людей, за которыми стоит следить. В списке 19-летний блогер

03.06.2019 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый год журнал TIME обращает внимание на ярких молодых людей, делает с ними интервью и объявляет их next generation leaders, то есть лидерами нового поколения. Например, в 2016 г. писали даже про Сиршу Ронан — актрису, которую сегодня знают все. В прошлом году отметили корейскую группу BTS и футболиста Килиана Мбаппе, которому было всего 19, когда он выиграл чемпионат мира. Еще и половина 2019-го не прошла, но в рубрике журнала набралось аж 10 персон, в том числе — Грета Тунберг, о которой вы точно слышали. Эту шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию, а ей всего 16. В общем, давайте срочно познакомимся с 9 остальными героями, чтобы потом было не стыдно их не знать.

 
 
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Журнал TIME ежегодно разговаривает с несколькими подростками, которые становятся героями нового поколения. Подъехал выпуск 2019. Поверьте, эти ребята очень крутые.
 

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