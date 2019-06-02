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О запрещении движения через переезд по ул. Красногвардейской
03.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О запрещении движения через ж/д переезд по улице Красногвардейской
В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской в районе общества с ограниченной ответственностью «Камазтехобслуживание» с 08.00 часов до 20.00 часов 7 июня 2019 г. и 5 июля 2019 г., с 08.00 часов 26 июля 2019 г. до 20.00 часов 27 июля 2019 г.
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О запрещении движения через ж/д переезд по улице Красногвардейской В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин...
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