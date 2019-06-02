О запрещении движения через переезд по ул. Красногвардейской

Источник материала: Виртуальный Брест

О запрещении движения через ж/д переезд по улице Красногвардейской



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В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской в районе общества с ограниченной ответственностью «Камазтехобслуживание» с 08.00 часов до 20.00 часов 7 июня 2019 г. и 5 июля 2019 г., с 08.00 часов 26 июля 2019 г. до 20.00 часов 27 июля 2019 г.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66779.php

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