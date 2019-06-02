ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О запрещении движения через переезд по ул. Красногвардейской

03.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

О запрещении движения через ж/д переезд по улице Красногвардейской


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66779.php

О запрещении движения через переезд по ул. Красногвардейской

В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по улице Красногвардейской в районе общества с ограниченной ответственностью «Камазтехобслуживание» с 08.00 часов до 20.00 часов 7 июня 2019 г. и 5 июля 2019 г., с 08.00 часов 26 июля 2019 г. до 20.00 часов 27 июля 2019 г.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66779.php

О запрещении движения через переезд по ул. Красногвардейской

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  О запрещении движения через ж/д переезд по улице Красногвардейской В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин...
 
Новости дня
Новости разные
 
В аварии в Пинском районе BMW насмерть сбил велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика